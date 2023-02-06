14 и 15 февраля шоу пройдёт в ФСК
В преддверии Сагаалгана и в рамках подготовки к 100-летнему юбилею республики цирк Бурятии вновь покажет шоу «Тайна пяти стихий». В нём участвуют не только артисты цирка, но и театр современного танца «Угол зрения» и Бурятской цирковой школы «Тайна пяти стихий».
Как сообщал «Байкал-Daily», презентация новой программы состоялась в декабре перед Новым Годом в ФСК, а также в январские новогодние праздники шоу увидели жители Санкт-Петербурга. В северной столице цирковое шоу «Тайна пяти стихий» посмотрели более семи тысяч зрителей, артистов встретили очень тепло.
Перед зрителями выступят гуттаперчевые девушки, акробаты-вольтижеры, воздушные гимнасты, клоуны, танцоры. Артисты демонстрируют жонглирование, игры со скакалками и хула-хупами.
Шоу состоится в ФСК 14 и 15 февраля.
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Жители Улан-Удэ вновь увидят цирковое шоу «Тайна пяти стихий»
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