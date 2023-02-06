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Жители Улан-Удэ вновь увидят цирковое шоу «Тайна пяти стихий»

Жители Улан-Удэ вновь увидят цирковое шоу «Тайна пяти стихий»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
14 и 15 февраля шоу пройдёт в ФСК

В преддверии Сагаалгана и в рамках подготовки к 100-летнему юбилею республики цирк Бурятии вновь покажет шоу «Тайна пяти стихий». В нём участвуют не только артисты цирка, но и театр современного танца «Угол зрения» и Бурятской цирковой школы «Тайна пяти стихий».

Как сообщал «Байкал-Daily», презентация новой программы состоялась в декабре перед Новым Годом в ФСК, а также в январские новогодние праздники шоу увидели жители Санкт-Петербурга. В северной столице цирковое шоу «Тайна пяти стихий» посмотрели более семи тысяч зрителей, артистов встретили очень тепло.

Перед зрителями выступят гуттаперчевые девушки, акробаты-вольтижеры, воздушные гимнасты, клоуны, танцоры. Артисты демонстрируют жонглирование, игры со скакалками и хула-хупами.

Шоу состоится в ФСК 14 и 15 февраля.


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цирк

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