В Улан-Удэ Юные зрители увидели путешествие девочки во времени

20 декабря в физкультурно-спортивном комплексе состоялась премьера циркового представления «Тайна пяти стихий»
В рамках подготовки к 100-летнему юбилею республики, государственный цирк Бурятии подготовил новую постановку новогодней сказки. В этот раз артисты рассказали и показали историю маленькой девочки, которая со своими верными друзьями путешествовала во времени и посетила разные страны.
Всё театрализованное представление гармонично переплелось с цирковыми номерами, артисты цирка продемонстрировали все своё мастерство и профессионализм. В новом цирковом представлении задействованы также артисты театра современного танца «Угол зрения» и Бурятской цирковой школы.
- Перед действом прямо на затемнённой сцене появилось светящееся изображение цифр, которые отсчитывали время, оставшееся до его начала. К тому времени, когда остались считанные секунды, зрители (большинство из которых дети) дружно озвучивали их. Только представьте, полный зал ФСК одновременно ведёт обратный отсчёт, незабываемое зрелище! Дальше я слилась с девочкой-героиней, которая храбро отправилась в дальние страны пяти стихий. А захватывающее путешествие перемежалось цирковыми номерами, от которых дух захватывало. Чего только стоит номер со стульями или силачи с гирями! Сколько же раз я закрывала глаза от страха во время трюков, которые ну невозможно сделать обычным людям. Но ведь цирковые артисты - не просто люди. Особо хочется отметить уникальные костюмы, которые были созданы при помощи нейросетей. От каждого движения ткань по-волшебному переливается, отсвечивается. Порадовали дети-зрители, которые от души радовались при виде главных героев сказки. Осталось глубочайшее впечатление от такого доброго шоу. От всей души поздравляю Государственный Цирк Бурятии с премьерой! - с восхищением делится зрительница Дарима.
Новое цирковое шоу «Тайна пяти стихий» ещё можно увидеть 22 декабря в 11:00 и в 16:00, 23 в 11:00. А в январе 2023 года уже жители Санкт-Петербурга смогут насладиться талантом и творчеством бурятских артистов.
- В начале 2023 года наш цирк будет открывать год 100-летнего юбилея республики в Санкт-Петербурге. Гастроли пройдут на одной из крупнейших площадок города, в концертно-спортивном комплексе «М-1 Арена», с 3 по 8 января. Таким образом, будет дан официальный старт нашим юбилейным мероприятиям. Когда-то Константин Сергеевич Станиславский назвал цирк – самым прекрасным местом в мире. В этом не трудно убедиться, побывав на представлениях в Государственном цирке Бурятии, - сказала министр культуры Бурятия Соелма Дагаева.
Активную помощь и поддержку перед началом и во время представления оказывали волонтёры культуры Бурятии: ребята помогали при входе, рассаживали детей, следили за порядком во время шоу.
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