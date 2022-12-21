21 декабря

20 декабря

Популярное

В Улан-Удэ Юные зрители увидели путешествие девочки во времени

В Улан-Удэ Юные зрители увидели путешествие девочки во времени
Общество,  Фото:screenshot
20 декабря в физкультурно-спортивном комплексе состоялась премьера циркового представления «Тайна пяти стихий»

В рамках подготовки к 100-летнему юбилею республики, государственный цирк Бурятии подготовил новую постановку новогодней сказки. В этот раз артисты рассказали и показали историю маленькой девочки, которая со своими верными друзьями путешествовала во времени и посетила разные страны.

Всё театрализованное представление гармонично переплелось с цирковыми номерами, артисты цирка продемонстрировали все своё мастерство и профессионализм. В новом цирковом представлении задействованы также артисты театра современного танца «Угол зрения» и Бурятской цирковой школы.

- Перед действом прямо на затемнённой сцене появилось светящееся изображение цифр, которые отсчитывали время, оставшееся до его начала. К тому времени, когда остались считанные секунды, зрители (большинство из которых дети) дружно озвучивали их. Только представьте, полный зал ФСК одновременно ведёт обратный отсчёт, незабываемое зрелище! Дальше я слилась с девочкой-героиней, которая храбро отправилась в дальние страны пяти стихий. А захватывающее путешествие перемежалось цирковыми номерами, от которых дух захватывало. Чего только стоит номер со стульями или силачи с гирями! Сколько же раз я закрывала глаза от страха во время трюков, которые ну невозможно сделать обычным людям. Но ведь цирковые артисты - не просто люди. Особо хочется отметить уникальные костюмы, которые были созданы при помощи нейросетей. От каждого движения ткань по-волшебному переливается, отсвечивается. Порадовали дети-зрители, которые от души радовались при виде главных героев сказки. Осталось глубочайшее впечатление от такого доброго шоу. От всей души поздравляю Государственный Цирк Бурятии с премьерой! - с восхищением делится зрительница Дарима.

Новое цирковое шоу «Тайна пяти стихий» ещё можно увидеть 22 декабря в 11:00 и в 16:00, 23 в 11:00. А в январе 2023 года уже жители Санкт-Петербурга смогут насладиться талантом и творчеством бурятских артистов.

- В начале 2023 года наш цирк будет открывать год 100-летнего юбилея республики в Санкт-Петербурге. Гастроли пройдут на одной из крупнейших площадок города, в концертно-спортивном комплексе «М-1 Арена», с 3 по 8 января. Таким образом, будет дан официальный старт нашим юбилейным мероприятиям. Когда-то Константин Сергеевич Станиславский назвал цирк – самым прекрасным местом в мире. В этом не трудно убедиться, побывав на представлениях в Государственном цирке Бурятии, - сказала министр культуры Бурятия Соелма Дагаева.

Активную помощь и поддержку перед началом и во время представления оказывали волонтёры культуры Бурятии: ребята помогали при входе, рассаживали детей, следили за порядком во время шоу.



Возрастной ценз 0+.
цирк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ Юные зрители увидели путешествие девочки во времени
В Улан-Удэ Юные зрители увидели путешествие девочки во времени
Общество, 21.12.2022
20 декабря в физкультурно-спортивном комплексе состоялась премьера циркового представления «Тайна пяти стихий»
Забайкалец получил «условку» за пьяную езду
Забайкалец получил «условку» за пьяную езду
Общество, 21.12.2022
Мужчина ранее уже был подвергнут наказанию за аналогичное преступление 
Почти половина туристов, побывавших в Бурятии, возвращаются в регион снова
Почти половина туристов, побывавших в Бурятии, возвращаются в регион снова
Общество, 21.12.2022
МТС и Cosmos Hotel Group на основе обезличенных данных платформы GeoEffect проанализировали туристические потоки в Бурятию
В улан-удэнской колонии женщины запекли курицу в духовке
В улан-удэнской колонии женщины запекли курицу в духовке
Общество, 21.12.2022
Для осуждённых провели познавательный мастер-класс 
Читинке сделали перерасчёт за нерегулярный вывоз мусора
Читинке сделали перерасчёт за нерегулярный вывоз мусора
Общество, 21.12.2022
Женщина обратилась за помощью в прокуратуру 
Сапёра из Бурятии наградили орденом Мужества
Сапёра из Бурятии наградили орденом Мужества
Общество, 21.12.2022
Он находится на СВО с первого дня
По Интернету за год разлетелась чёртова дюжина фейков о Бурятии
По Интернету за год разлетелась чёртова дюжина фейков о Бурятии
Общество, 21.12.2022
Чаще всего небылицы о республике распространяются через «ВКонтакте»
На севере Бурятии заработала ледовая переправа
На севере Бурятии заработала ледовая переправа
Общество, 21.12.2022
За сутки по ней могут проехать 15 автомобилей
В буддийском стиле: Новый терминал в аэропорту Улан-Удэ оснастят телетрапами
В буддийском стиле: Новый терминал в аэропорту Улан-Удэ оснастят телетрапами
Общество, 21.12.2022
Генподрядчик раскрыл подробности строительства двухэтажного аэровокзала
Столица Бурятии перед Новым годом встала в девятибалльных пробках
Столица Бурятии перед Новым годом встала в девятибалльных пробках
Общество, 21.12.2022
Обстановка на городских дорогах осложнилась из-за автомобилистов из районов
На Байкале запечатлели предновогодний танец льдин
На Байкале запечатлели предновогодний танец льдин
Общество, 21.12.2022
«Сам Байкал-батюшка пустился в предпраздничный пляс», - шутят специалисты
В Хоринскую больницу в Бурятию привезли новый маммограф
В Хоринскую больницу в Бурятию привезли новый маммограф
Общество, 21.12.2022
Полноценная работа на новом аппарате начнётся со следующей недели
В Бурятии открылся обновлённый дом культуры в Курумкане
В Бурятии открылся обновлённый дом культуры в Курумкане
Общество, 21.12.2022
Из федерального и республиканского бюджетов было выделено 2 млн рублей
В бурятском вузе устроили бал
В бурятском вузе устроили бал
Общество, 21.12.2022
Там состоялась юбилейная церемония вручения «Студент года - 2022»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^