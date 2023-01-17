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Бурятский цирк восхитил жителей Санкт-Петербурга

Бурятский цирк восхитил жителей Санкт-Петербурга
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Цирковое шоу «Тайна пяти стихий» посетили более 7 тысяч зрителей

С 3 по 6 января на одной из крупных площадок Санкт-Петербурга - в концертно-спортивном комплексе «М-1 Арена» - Государственный цирк Бурятии презентовал театрализованное цирковое представление «Тайна пяти стихий» (возрастное ограничение 0+). Это новая постановка приурочена специально к 100-летнему юбилею Республики Бурятия, которая в этом году отмечает свой вековой юбилей.

Главным режиссером новой цирковой программы стал Леонид Ситов. По замыслу режиссёра, маленькая девочка со своими верными друзьями отправляется в сказочное новогоднее путешествие по азиатским странам. Перед ними раскрывается цветок времени - прекрасный лотос с пятью лепестками и алмазной тычинкой. Пять лепестков символизируют пять стихий: воздух, огонь, воду, землю и металл и каждая их них представляет ту или иную страну.


Перед петербуржцами выступили знаменитые гуттаперчевые девушки. Также показали свою ловкость и мастерство акробаты и гимнасты, клоуны и танцоры. В программе были задействованы артисты из театра современного танца «Угол зрения» и Бурятской цирковой школы.

За четыре дня представления цирковое шоу «Тайна пяти стихий» посетили более семи тысяч зрителей. Многие из них оставляли свои отзывы в социальных сетях:

- Организаторы изначально сделали ставку на чудеса человеческой ловкости, их пластику и артистизм, - животных в цирке нет!
- Это просто восторг! Вау! Потрясающе и красиво!
- Смотрела и восхищалась возможностями человеческого тела!
- Можно долго спорить о сценарии и режиссуре, но артисты просто огонь. Ради этих номеров нужно идти однозначно. Кроме того, эта программа без участия животных, что не может не радовать!

Труппа вернулась домой и начинает подготовку к юбилейному концерту в Государственном Кремлёвском Дворце, который пройдёт 2 и 3 марта в Москве (0+)
цирк

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