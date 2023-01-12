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Варламов сравнил Улан-Удэ с Лас-Вегасом и назвал самое «адское» место в городе

Варламов сравнил Улан-Удэ с Лас-Вегасом и назвал самое «адское» место в городе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Известный блогер вспомнил о столице Бурятии

Топовый российский блогер, общественник и урбанист Илья Варламов, который недавно включил улан-удэнский ТЦ в число самых уродливых зданий в стране, опубликовал на своём канале в «Яндекс. Dzen» статью о столице Бурятии. Он побывал в республике ещё три года назад, в марте 2020-го. Варламов повидался с мэром города Игорем Шутенковым и дал большое интервью местной радиостанции. А через несколько месяцев разместил подробное видео об этой поездке

Также Варламов тогда написал две статьи – про «хороший» и «плохой» Улан-Удэ. Поведал блогер о путешествии в Бурятию и на YouTube. А накануне Варламов рассказал про Улан-Удэ уже в «Dzen». Он сделал подборку из 50 с лишним пунктов со снимками и ещё раз объяснил, что же не так со столицей «таёжной озёрной». Первое, что не пришлось по вкусу московскому гостю – уличная реклама.

- Такое впечатление, что ты в Лас-Вегас въезжаешь. Властям, которые допускают всё это, стоит помнить, что реклама отвлекает водителей от дороги. Есть много исследований о негативном эффекте слишком большой и навязчивой рекламы. Если вам не жалко внешний вид города, подумайте хотя бы об аварийности, – посоветовал он руководству Улан-Удэ.

Блогеру не понравились и деревянные бараки в центре.

- Люди до сих пор живут в деревянных домах, которым больше ста лет. Тут нет никаких удобств. Многие спят и видят, когда их отсюда переселят. У города есть выбор. Можно сохранить застройку, сделать реновацию этих домов, найти инвесторов, которые потом откроют тут отели, кафе, офисы, сохранив среду. А можно всё снести, – пишет Варламов.

По его словам, выбор чиновников очевиден – на месте одноэтажных деревянных построек «растут муравейники». А ещё урбанист охарактеризовал Улан-Удэ как «невероятно грязный город», где «всё в песке и земле».

- Когда гуляешь здесь, хочется постоянно мыться. Если власти не могут побороть открытый грунт, может, стоит сделать на улицах душевые? – сыронизировал он.

По мнению урбаниста, тротуары в Улан-Удэ убирают «никак» и в целом пешеходы чувствуют себя не очень комфортно. Развязку на Центральном рынке Варламов назвал «одним из самых адских мест в городе».

- Тут построили огромную эстакаду. На ней даже сделали остановку. Да, остановку на эстакаде. Справа – трамвайная остановка. Чтобы попасть туда, надо подняться на три пролёта и спуститься. О маломобильных горожанах не думают. Кстати, у этого перехода есть несколько лифтов, но они, разумеется, не работают. Они никогда не работают, – заявил Илья. – Куча людей мучается ежедневно. 

Все эти развязки, по его мнению, «очень удобны для машин, но простому человеку приходится мучиться просто чтобы перейти дорогу». Урбанист не увидел никакой разницы между контейнерными площадками и домами, которые обшивают профнастилом. Он заметил, что в Улан-Удэ белят деревья и обратил внимание на безликие улицы в новом районе, унылые дворы и «бессмысленные заборы», деньги на которые «каким-то чудом находятся».

- Дворы хаотично застроены гаражами, – «разносит» Варламов Улан-Удэ. – Место, где могла бы быть зелень и где могут отдыхать люди, отдано под металлические коробки, в которых несколько человек со всего дома хранят своё барахло. Сложно придумать менее эффективное использование.

С лавочками, по словам блогера, здесь «вообще беда», как и с собаками. Урбанист не смог оставить без внимания своры четвероногих на улицах.

- Не понимаю, почему чиновники предпочитают закрывать на это глаза. Если бы по бульвару гулял медведь, все бы переполошились. Так вот, стая псов может растерзать человека не хуже медведя. В городах нужна система приютов и программа массовой стерилизации бродячих животных, – подчеркнул он.

Под конец Илья Варламов напомнил, что через Улан-Удэ проходит Транссибирская магистраль.

- С одной стороны, это неудобно, потому что железная дорога – особенно такая крупная – рубит город на части и нарушает связи между районами. С другой стороны, в Улан-Удэ две реки – Селенга и Уда, которые и без того делят его примерно на такие же части. Как я понял, главная проблема в том, что через Транссиб очень мало мостов – а именно два, и железная дорога отрезает Советский район от остальных. В апреле вот начали строить третий мост, но построят его только через несколько лет, – рассказал он. – Но есть и плюс: по Транссибу в Улан-Удэ могут приехать туристы хоть с востока, хоть с запада. Но для путешествия поездом на такие расстояния нужна железная воля.

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