Улан-удэнское здание попало в список самых уродливых в России

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Фермер-коневод стал одним из лучших экспортёров года в Бурятии Бизнес, В этом году фермер экспортировал 300 лошадей в Казахстан, а за 10 лет своей работы реализовал более 10 тысяч лошадей в страны СНГ