Улан-удэнское здание попало в список самых уродливых в России

Рейтинг составил известный блогер Илья Варламов
Известный блогер Илья Варламов представил 100 самых уродливых зданий в России. В списке самых безвкусных архитектурных построек присутствуют самые разные объекты – торговые центры, магазины, офисные здания, отели, жилищные комплексы, театры, школы, дворцы спорта, галереи и т.п. В рейтинг попал и культурно-деловой центр «Арун» из Улан-Удэ, который оказался на 60 месте.
В список вошли также известные здания-достопримечательности городов России- Успенский собор (Хабаровск), Татарский государственный театр кукол «Экият» (Казань), отель «Сочи Марриотт Красная Поляна» (Сочи), «Газпром Арена» (Санкт-Петербург), часовня Петра и Февронии (Калининград) и др.
Блогер отметил, что все эти здания построены сравнительно в недавнее время, в 90-е и нулевые годы. Он назвал их «архитектурными уродцами, которые своим существованием оскверняют российские города».
- Мы будем изучать с вами самые страшные и бездарные здания России, - прокомментировал Илья Варламов. – Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства. Она, во-первых, очень долговечна: если какой-то ужас построили, очень маловероятно, что его снесут на следующий же день. Оно будет стоять десятилетиями и отравлять городскую среду. Во-вторых, от плохой архитектуры не так легко отгородиться, как от плохой музыки или от плохих книг. В-третьих, у архитектуры всегда есть заказчик. И люди, которые сегодня являются заказчиками российской архитектуры, на свои посты попали ещё в 90-е.
Центр «Арун», расположенный в самом центре Улан-Удэ, уже не в первый раз попадает в подобные рейтинги. Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2019 году он уже был включен в рейтинг 100 самых уродливых домов России.
Изначально здание центра позиционировалось как «центр притяжения культуры и бизнеса, в котором будет сосредоточено всё самое лучшее и интересное для досуга и отдыха жителей и гостей столицы – большой фуд-корт, туристский информационный центр, деловые офисы, конференц-зал, мюзик-холл, галерея». Здание было введено в эксплуатацию в 2017 году.
Улан-удэнское здание попало в список самых уродливых в России
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