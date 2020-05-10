«Плохой Улан-Удэ»: Илья Варламов рассказал о недостатках столицы Бурятии

8 мая популярный блогер Илья Варламов опубликовал пост в «Живом Журнале», в котором рассказал о недостатках столицы Бурятии.
Напомним, до этого блогер-урбанист опубликовал пост под названием «Хороший Улан-Удэ», где были расписаны плюсы города. Здесь он признался, что Улан-Удэ «скорее хороший, чем плохой».
- Постоянные читатели моего блога помнят, что когда-то давно у меня была рубрика «Плохой/Хороший». В каждом городе я находил плюсы и минусы. В какой-то момент формат себя исчерпал, и я его забросил, несмотря на то, что люди часто о нём спрашивают. После поездки в Улан-Удэ я понял, что без возвращения к старому формату будет очень сложно описать город, - отмечал он тогда.
Во втором посте он перечислил всё, что ему не понравилось в столице республики. «Сегодня будет плохой Улан-Удэ. Если вы вдруг пропустили хороший, то советую начать именно с него. В целом, конечно, Улан-Удэ не стоит идеализировать. Почти всё хорошее, что есть в столице Бурятии, – это не заслуга местных властей, а просто недоработка. Ещё руки не дошли или денег не было. Будь у города чуть больше бабла, уже давно снесли бы весь деревянный центр, расширили дороги, а, возможно, и трамвай бы выпилили, рассказывая про новомодные электробусы», - считает Варламов.
- Улан-Удэ – бедный город, находящийся очень далеко от столицы. Сюда нечасто приезжают туристы. Даже те, кто хочет посмотреть Байкал, едут в Иркутск, хотя буряты уверены, что их сторона Байкала намного лучше и интереснее, - продолжил он.
Итак, что же ему не понравилось в городе?
Первым пунктом в списке известного российского блогера идёт реклама, точнее баннеры.
- На въезде в город сразу видны приоритеты. Главное – это реклама. Такое впечатление, что ты в Лас-Вегас въезжаешь. Властям города, которые допускают всё это, стоит помнить, что реклама отвлекает водителей от дороги. Есть много исследований негативного эффекта слишком большой и навязчивой рекламы. Если вам не жалко внешний вид города, подумайте хотя бы об аварийности, - советует Илья Варламов.
Блогер рассказывает своим подписчикам о том, что центр города малоэтажный. «Тут люди до сих пор живут в деревянных домах, которым больше 100 лет, тут нет никаких удобств. Многие жители спят и видят, когда их отсюда переселят. У города есть выбор. Можно сохранить застройку, сделать реновацию этих домов, найти инвесторов, которые потом откроют тут отели, кафе, офисы, сохранив среду. А можно всё снести и...» - пишет Варламов.
Обратил внимание он и на множество табличек и вывесок на зданиях. «Ну нельзя же так фасад уродовать», возмутился блогер-урбанист.
Удивило гостя и обилие песка на улицах.
- Город невероятно грязный, всё в песке и земле. Когда гуляешь по Улан-Удэ, хочется постоянно мыться. Если власти не могут побороть открытый грунт, может, стоит сделать на улицах душевые? – шутит Варламов.
Он раскритиковал развязку около Центрального рынка, также блогер обратил внимание на стаи бродячих собак по городу.
- В Улан-Удэ, как и в Астрахани, много бродячих псов. Вообще, в последние годы это типичная проблема наших городов. Бродячие псы сбиваются в стаи, нападают на людей, убивают домашних животных. Не понимаю, почему чиновники предпочитают закрывать на это глаза. Если бы по бульвару гулял медведь, все бы переполошились. Так вот, стая псов может растерзать человека не хуже медведя. В городах нужна система приютов и программа массовой стерилизации бродячих животных, - поделился он мнением.
Критике подверглись улан-удэнские дворы, лавочки, обилие гаражей и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта Илья Варламов посетил столицу Бурятии. Он побывал в разных местах Улан-Удэ, встретился с мэром Игорем Шутенковым.
В конце марта в своём блоге Варламов признавался, что Улан-Удэ оказался вовсе не так плох, как он себе представлял.
В конце марта в своём блоге Варламов признавался, что Улан-Удэ оказался вовсе не так плох, как он себе представлял.