 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Мая

05 Мая

Популярное

«Сознание рисовало мне стаи гопников»: Улан-Удэ приглянулся Илье Варламову

«Сознание рисовало мне стаи гопников»: Улан-Удэ приглянулся Илье Варламову
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Популярный блогер Илья Варламов признался, что перед поездкой в Улан-Удэ «мысленно готов был к жуткому зрелищу»

Вчера популярный блогер-урбанист Илья Варламов опубликовал в «Живом Журнале» второй пост об Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта Илья Варламов посетил столицу Бурятии. Он побывал в разных местах Улан-Удэ, встретился с мэром Игорем Шутенковым.

В конце марта в своём блоге Варламов признавался, что Улан-Удэ оказался вовсе не так плох, как он себе представлял.

Во втором посте блогер более подробно рассказал о достоинствах столицы Бурятии.

Варламов отметил, что часто слышал об Улан-Удэ, но исключительно в негативном контексте.

- Когда я покупал билеты в Улан-Удэ, я был мысленно готов к жуткому зрелищу. Я представлял себе разбитые улицы, горы мусора и диких псов, которые бродят по этим улицам в поисках добычи. Сознание рисовало мне страшные картины. Я видел стаи гопников, готовых убить ради дозы. Я переживал, что в отеле не будет горячей воды и света. Я даже думал, а не стоит ли с собой из Москвы еды взять – вдруг в этом страшном городе нет кафе и ресторанов? – поделился блогер.

Дальше москвич признаётся, что Улан-Удэ «скорее хороший, чем плохой».

- Для меня это просто открытие. Редко когда встретишь город, который может столькому научить! – пишет урбанист.

Больше всего в Улан-Удэ Варламова поразило, что город, несмотря ни на что, не утратил свою идентичность. Он отмечает, что сохранилась историческая часть центра, которую «каким-то чудом до сих пор не снесли и не застроили».

- Тут есть очень интересные кварталы раннего советского периода, есть помпезные сталинские доминанты и аскетичные сталинские бараки, есть хрущёвки, есть брежневки. И каждый из этих исторических слоёв очень неплохо сохранился. В этом плане Улан-Удэ намного богаче других российских городов, которые просто снесли и уничтожили некоторые страницы своей истории, - замечает Варламов.

«Одним из самых интересных мест города» москвич посчитал лестницу, идущую от площади Славы к бывшему ДК паровозо-вагонного завода.

- Очень противоречивая конструкция. С одной стороны, масштаб явно претендует на городскую доминанту. Но расположена лестница на каких-то задворках города. Людей здесь никогда не было, наверху расположен культурный центр, школа – и всё. Соотношение затраченных средств явно не соответствует значимости места. Но то, что лестница сохранилась до наших дней – большой плюс, - делится мнением блогер.

Также урбанист считает улан-удэнские памятники Ленину самыми крутыми. Скульптурную голову Ленина на площади Варламов назвал «суперголовой».

Урбанист побывал и на «Арбате», в улан-удэнской пешеходной улице он нашёл и плюсы, и минусы.

- Старая плитка, какие-то несуразные и неуместные клумбы по центру, нелепые фонари. Но большой плюс этой улицы в том, что её не успели испортить. Не снесли и не перестроили дореволюционную застройку, а в начале советского периода вторжение было в целом деликатное. Сейчас бы эту улицу реконструировать – цены бы ей не было! – делится блогер.

Блогер считает, что Улан-Удэ делает уникальным то, что в городе сохранились целые улицы деревянных одноэтажных домов и считает, что центр столицы имеет огромный потенциал для развития.

- Здесь, наверное, надо сказать очевидную вещь: почти всё хорошее, что есть в Улан-Удэ, – это чудом сохранившееся наследие, - пишет Варламов.

Блогер положительно отозвался о новых трамваях «львятах».

Также москвич посетил дацан «Ринпоче Багша».

- В целом Улан-Удэ оказался очень интересным городом. О недостатках – а их тоже немало – поговорим завтра, - заключил Варламов.

блогеры архитектура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Сознание рисовало мне стаи гопников»: Улан-Удэ приглянулся Илье Варламову
«Сознание рисовало мне стаи гопников»: Улан-Удэ приглянулся Илье Варламову
Общество, 06.05.2020
Популярный блогер Илья Варламов признался, что перед поездкой в Улан-Удэ «мысленно готов был к жуткому зрелищу»
Бурятский балет включат во всероссийские мастер-классы
Бурятский балет включат во всероссийские мастер-классы
Общество, 06.05.2020
Курирует проект хореограф Петр Базарон
Чингис Ли спел о Родине в проекте казахского продюсера
Чингис Ли спел о Родине в проекте казахского продюсера
Общество, 06.05.2020
Бурятский певец Чингис Ли единственный представлял Россию в международном проекте. ВИДЕО
Метановый пузырь в Байкале сняли из космоса
Метановый пузырь в Байкале сняли из космоса
Общество, 06.05.2020
Пользователи Сети шутят по поводу снимка Роскосмоса
Школьники Иркутской области будут учиться до 25 мая
Школьники Иркутской области будут учиться до 25 мая
Общество, 06.05.2020
Занятия будут проводиться лишь по нескольким предметам
В Улан-Удэ врач, трудящийся в обсерваторе, стал отцом в четвёртый раз
В Улан-Удэ врач, трудящийся в обсерваторе, стал отцом в четвёртый раз
Общество, 06.05.2020
В Улан-Удэ врачи обсерватора работают в круглосуточном режиме
«Танцующая бабушка» из Бурятии присоединилась к музыкальному челленджу
«Танцующая бабушка» из Бурятии присоединилась к музыкальному челленджу
Общество, 06.05.2020
В челлендже участвовали внуки, правнуки и праправнуки известной бабушки Тамары Леонидовны. Видео
В Улан-Удэ осуждённые женщины сделали памятник к 9 мая
В Улан-Удэ осуждённые женщины сделали памятник к 9 мая
Общество, 06.05.2020
В исправительной колонии № 7 готовятся к 9 мая
В Бурятии перед 9 мая военные проведут салютные тренировки
В Бурятии перед 9 мая военные проведут салютные тренировки
Общество, 06.05.2020
Основной упор будет сделан на достижение синхронности работы расчётов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов
«Подвести команду не имеешь права»: В Бурятии врач ведёт дневник про борьбу с коронавирусом
«Подвести команду не имеешь права»: В Бурятии врач ведёт дневник про борьбу с коронавирусом
Общество, 06.05.2020
Нефролог Вера Бадмаева рассказывает о тяжёлых буднях медиков в ковидном госпитале
В Бурятии ГИБДД провела операцию «Автобус»
В Бурятии ГИБДД провела операцию «Автобус»
Общество, 06.05.2020
На трёх нарушителей составлены административные материалы

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^