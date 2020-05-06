«Сознание рисовало мне стаи гопников»: Улан-Удэ приглянулся Илье Варламову

Популярный блогер Илья Варламов признался, что перед поездкой в Улан-Удэ «мысленно готов был к жуткому зрелищу»
Вчера популярный блогер-урбанист Илья Варламов опубликовал в «Живом Журнале» второй пост об Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта Илья Варламов посетил столицу Бурятии. Он побывал в разных местах Улан-Удэ, встретился с мэром Игорем Шутенковым.
В конце марта в своём блоге Варламов признавался, что Улан-Удэ оказался вовсе не так плох, как он себе представлял.
Во втором посте блогер более подробно рассказал о достоинствах столицы Бурятии.
Варламов отметил, что часто слышал об Улан-Удэ, но исключительно в негативном контексте.
- Когда я покупал билеты в Улан-Удэ, я был мысленно готов к жуткому зрелищу. Я представлял себе разбитые улицы, горы мусора и диких псов, которые бродят по этим улицам в поисках добычи. Сознание рисовало мне страшные картины. Я видел стаи гопников, готовых убить ради дозы. Я переживал, что в отеле не будет горячей воды и света. Я даже думал, а не стоит ли с собой из Москвы еды взять – вдруг в этом страшном городе нет кафе и ресторанов? – поделился блогер.
Дальше москвич признаётся, что Улан-Удэ «скорее хороший, чем плохой».
- Для меня это просто открытие. Редко когда встретишь город, который может столькому научить! – пишет урбанист.
Больше всего в Улан-Удэ Варламова поразило, что город, несмотря ни на что, не утратил свою идентичность. Он отмечает, что сохранилась историческая часть центра, которую «каким-то чудом до сих пор не снесли и не застроили».
- Тут есть очень интересные кварталы раннего советского периода, есть помпезные сталинские доминанты и аскетичные сталинские бараки, есть хрущёвки, есть брежневки. И каждый из этих исторических слоёв очень неплохо сохранился. В этом плане Улан-Удэ намного богаче других российских городов, которые просто снесли и уничтожили некоторые страницы своей истории, - замечает Варламов.
«Одним из самых интересных мест города» москвич посчитал лестницу, идущую от площади Славы к бывшему ДК паровозо-вагонного завода.
- Очень противоречивая конструкция. С одной стороны, масштаб явно претендует на городскую доминанту. Но расположена лестница на каких-то задворках города. Людей здесь никогда не было, наверху расположен культурный центр, школа – и всё. Соотношение затраченных средств явно не соответствует значимости места. Но то, что лестница сохранилась до наших дней – большой плюс, - делится мнением блогер.
Также урбанист считает улан-удэнские памятники Ленину самыми крутыми. Скульптурную голову Ленина на площади Варламов назвал «суперголовой».
Урбанист побывал и на «Арбате», в улан-удэнской пешеходной улице он нашёл и плюсы, и минусы.
- Старая плитка, какие-то несуразные и неуместные клумбы по центру, нелепые фонари. Но большой плюс этой улицы в том, что её не успели испортить. Не снесли и не перестроили дореволюционную застройку, а в начале советского периода вторжение было в целом деликатное. Сейчас бы эту улицу реконструировать – цены бы ей не было! – делится блогер.
Блогер считает, что Улан-Удэ делает уникальным то, что в городе сохранились целые улицы деревянных одноэтажных домов и считает, что центр столицы имеет огромный потенциал для развития.
- Здесь, наверное, надо сказать очевидную вещь: почти всё хорошее, что есть в Улан-Удэ, – это чудом сохранившееся наследие, - пишет Варламов.
Блогер положительно отозвался о новых трамваях «львятах».
Также москвич посетил дацан «Ринпоче Багша».
- В целом Улан-Удэ оказался очень интересным городом. О недостатках – а их тоже немало – поговорим завтра, - заключил Варламов.
«Сознание рисовало мне стаи гопников»: Улан-Удэ приглянулся Илье Варламову
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