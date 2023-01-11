Улан-удэнцам напомнили, при какой температуре отменяют уроки в школах

На республику надвигаются жуткие морозы





В ближайшие дни в республике усилятся морозы. В эту пятницу в большинстве районов в ночное время ожидается от -31 до -36, а местами – от -41 до -46 градусов. Днём – от -25 до -30, кое-где – от -15 до -20, по крайнему северу – от -32 до -37, предупредили накануне в Бурятском гидрометцентре. В Улан-Удэ ночью обещают от -34 до -36, днём – от -26 до -28 градусов.В связи со скорым похолоданием в городском комитете по образованию решили напомнить, когда отменяют занятия в СОШ. Если за окном -33,-34°С, на них не идут 1-4 классы, при -35 – ученики первых-пятых классов, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых. В -38 не учатся уже все школьники. Для первой смены рекомендуют брать сведения о температуре в шесть часов утра, для второй – в 11:00.Температура на уличном градуснике и в Интернете часто не совпадает с данными синоптиков, а потому лучше пользоваться информацией на основе данных Росгидромета, а не из Интернета. В частности, это «бегущая» строка на местных телеканалах. Об отмене занятий также уведомляют на официальных страницах комитета по образованию в соцсетях.