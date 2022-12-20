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В столице Бурятии собирают последний пролёт для третьего моста через Уду

В столице Бурятии собирают последний пролёт для третьего моста через Уду
Общество,  Фото:подрядная организация
Работы должны завершить за несколько дней до Нового года

Третий мост через Уду, который возводят в столице Бурятии, «обзавёлся» собственным telegram-каналом. Там публикуют свежие новости, связанные со строительством переправы.

На днях стало известно, что «Улан-УдэСтальмост» отгрузил заключительный блок последнего пролётного строения моста, длина которого составит 56 метров.

- Всего было доставлено 76 блоков общей массой в 2200 тонн, – говорится в telegram-канале. 

Сборка металлоконструкций пролётного строения завершится согласно графику – 29 декабря.

В конце ноября рабочие закончили надвижку второго пролётного строения, соединив таким образом два берега реки. Третий пролёт, в отличие от двух предыдущих, не надвигают, а собирают прямо в воздухе. Монтаж идёт со стороны микрорайона Батарейка.

- Блоки собираются на земле, потом их поднимают с помощью спецтехники и монтируют. Затем будут выполнены деформационные швы. Они обеспечат плавный и безопасный проезд транспортных средств по всей длине транспортного перехода, – отметил ранее глава Минтранса Бурятии Александр Гоге.

После этого конструкция моста будет практически закончена. Следующий этап – строительство тоннеля под железнодорожными путями.

- Есть небольшие сложности с выносом железнодорожных коммуникаций, но этот процесс идёт и, думаю, из графика не выбьемся. Также останутся работы по проезжей части, обустройству, установке освещения и устройству подходов, – рассказывал зампред правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

мост через Уду строительство

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