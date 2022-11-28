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В столице Бурятии третий мост соединил два берега Уды

В столице Бурятии третий мост соединил два берега Уды
Экономика,  Фото:минтранс Бурятии
Сейчас идёт сборка последнего третьего пролётного строения

В столице Бурятии строящийся третий мост соединил два берега реки Уда.

Сегодня, 28 ноября, строители завершили надвижку второго пролётного строения, соединив таким образом два берега реки. Также началась сборка последнего третьего пролётного строения, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии. 

 
Работы на третьем мосту через Уду идут по графику. На данный момент подрядная организация продолжает монтаж пролётных строений. Первое и второе строения уже надвинуты. Их общая длина составляет 134 метра.

- Сейчас идёт сборка последнего третьего пролётного строения. Его длина 56 метров. Завершить эти работы планируется до конца года. После этого конструкция моста будет практически закончена. Следующим этапом идёт строительство тоннеля под железнодорожными путями. Начало работ запланировано ориентировочно на 15 декабря. Есть небольшие сложности с выносом железнодорожных коммуникаций, но этот процесс идёт, и думаю, из графика не выбьемся. Также останутся работы по проезжей части, обустройству, установке освещения, по устройству подходов, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Третье пролётное строение, в отличие от двух предыдущих, не надвигают, а собирают прямо в воздухе. Монтаж идёт на правом берегу реки, со стороны Батарейки.

- Блоки собираются на земле, потом спецтехникой их поднимают и монтируют. После этого будут выполнены деформационные швы, они обеспечат плавный и безопасный проезд транспортных средств по всей длине транспортного перехода, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

В настоящий момент на объекте задействовано 130 человек.

- Работаем круглосуточно, продолжим работать и в новогодние праздники, единственное первого числа будет смена вахтового персонала. На следующий год мы приступим к укладке асфальта, то есть начнем благоустраивать от улицы Сахьяновой в сторону правого берега, - отметил заместитель гендиректора ОАО «Хотьковский автомост» Григорий Полищук.

Третий мост через Уду будет четырёхполосным, его пропускная способность составит 18 тысяч автомобилей в сутки. Таким образом, транспортная структура Улан-Удэ получит новую магистраль, которая позволит улучшить транспортное сообщение в городе. Мост будет освещён, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками, также планируется благоустройство прилегающей территории.


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