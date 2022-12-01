В Улан-Удэ сегодня пройдёт большой собачий рейд

Будет развёрнут мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных



Сегодня, 1 декабря в микрорайонах Никольский, Жданова, Мясокомбинат в Улан-Удэ пройдёт большой рейд по проверке правил содержания собак и отлову безнадзорных животных.



- Сотрудники комитета городского хозяйства, управления административного контроля, управления общественной безопасности, администрации Октябрьского района обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак. Подрядные организации проведут отлов безнадзорных животных, - сообщили в мэрии.



По номеру телефона оперштаба 89244560499 можно будет подать заявку на отлов и уточнить интересующую информацию.



Мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных будет развёрнут по ул. Пугачева, 39, на парковке вблизи школы № 31 с 10:00 до 15:30. Здесь жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев. Отметим, при регистрации необходимо поставить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет заплатить 355 рублей.



Сейчас штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.

