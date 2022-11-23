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В Улан-Удэ детскую площадку променяли на «элитную» парковку

В Улан-Удэ детскую площадку променяли на «элитную» парковку
Общество, 
«Я плакала», - призналась разочарованная местная жительница

Об абсурдной ситуации с детской площадкой рассказали активисты ОНФ в Бурятии. Речь идёт о территории на проспекте Строителей, 12 в Улан-Удэ. 

Ещё в 90-е годы здесь ликвидировали детскую площадку. Свободный участок земли быстро превратился в стихийную парковку, которую местные жители называют «элитной», поскольку здесь паркуются только несколько определённых машин. «Чужаков не пускают», - пояснили активисты. 

Полтора года назад местные жители всё же добились восстановления игровой зоны. На оборудование и обустройство новой парковки из бюджета даже выделили 1,2 млн руб. Парковку построили, но избранные жители дома освобождать «элитные» машиноместа отказались, даже прогнали подрядчика, который приехал монтировать качели и горки.

- Нам отказали, деньги отобрали. Кинули наших детей, кинули наших стариков. Я плакала. Я до последнего не верила, мы выполнили все условия, - призналась местная жительница.

- Около дома должна была быть детская площадка, некоторые жители решили, что лучше там будет «элитная» парковка, хотя с обратной стороны дома есть замечательное место под паркинг, - рассказал эксперт Народного фронта в Бурятии Вадим Захаров.

 
В пресс-службе ОНФ сообщили, что ни управляющая компания, ни власти города с «элитными» жителями ничего сделать не смогли. Выделенные деньги в итоге потратили на благоустройство другого двора.

- Отчаявшиеся люди обратились к нам за помощью. Мы уже попросили прокуратуру вмешаться в ситуацию. Ждём итогов проверки, - сообщили общественники.

ОНФ детские площадки парковка

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