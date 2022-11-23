В Улан-Удэ детскую площадку променяли на «элитную» парковку







В пресс-службе ОНФ сообщили, что ни управляющая компания, ни власти города с «элитными» жителями ничего сделать не смогли. Выделенные деньги в итоге потратили на благоустройство другого двора.



- Отчаявшиеся люди обратились к нам за помощью. Мы уже попросили прокуратуру вмешаться в ситуацию. Ждём итогов проверки, - сообщили общественники.





Ещё в 90-е годы здесь ликвидировали детскую площадку. Свободный участок земли быстро превратился в стихийную парковку, которую местные жители называют «элитной», поскольку здесь паркуются только несколько определённых машин. «Чужаков не пускают», - пояснили активисты.Полтора года назад местные жители всё же добились восстановления игровой зоны. На оборудование и обустройство новой парковки из бюджета даже выделили 1,2 млн руб. Парковку построили, но избранные жители дома освобождать «элитные» машиноместа отказались, даже прогнали подрядчика, который приехал монтировать качели и горки.- Нам отказали, деньги отобрали. Кинули наших детей, кинули наших стариков. Я плакала. Я до последнего не верила, мы выполнили все условия, - призналась местная жительница.- Около дома должна была быть детская площадка, некоторые жители решили, что лучше там будет «элитная» парковка, хотя с обратной стороны дома есть замечательное место под паркинг, - рассказал эксперт Народного фронта в Бурятии Вадим Захаров.