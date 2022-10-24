Обращаться можно круглосуточно
В следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии создана телефонная линия для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей. Горячая линия заработала во исполнение поручения председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Граждане могут обратиться в следственное управление по телефонному номеру 8 (3012) 21-01-50.
Телефонная линия работает в круглосуточном режиме.
В следственном управлении в Бурятии заработала горячая линия по СВО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителю достался графический дисплей
Общий объём финансирования в 2022 году составляет почти 4 млрд рублей
«Когда-то здесь была потрясающая аллея», - вспоминают местные жители
Стоимость работ превысила 700 млн рублей
Андрей Хомиченко вернулся со спецоперации летом, а в сентябре ему пришла повестка
Обращаться можно круглосуточно
Семьи могут обратиться за помощью
Астрономическое явление произойдёт в начале ноября
В последний путь Егора Григорьева проводили в Кяхтинском районе
Если позволит бюджет, то фонари восстановят
Отдыхать дети будут девять дней
Летнюю зона отдыха на площади Советов начнут разбирать
Горожан просят сохранять спокойствие
Синоптики представили прогноз погоды на три дня
Соревновались трое человек