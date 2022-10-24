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В следственном управлении в Бурятии заработала горячая линия по СВО

В следственном управлении в Бурятии заработала горячая линия по СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обращаться можно круглосуточно

В следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии создана телефонная линия для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей. Горячая линия заработала во исполнение поручения председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Граждане могут обратиться в следственное управление по телефонному номеру 8 (3012) 21-01-50.

Телефонная линия работает в круглосуточном режиме. 
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