16 августа

15 августа

Популярное

На новогодний городок в Улан-Удэ выделят 8,5 млн рублей

На новогодний городок в Улан-Удэ выделят 8,5 млн рублей
Общество, 
Новогодний городок с каждым годом становится дороже

На новогодний ледяной городок на площади Советов в Улан-Удэ потратят 8,5 млн рублей. Сейчас городские власти в поисках исполнителя, электронный аукцион завершится 22 августа.

Концепция новогоднего городка - спортивный ледовый городок. Самыми «спортивными» объектами будут ледяные фигуры: «Волк на трамплине», «Фигуристы Маша и Медведь», «Мыши на санях», «Козёл-биатлонист», «Конькобежец Тигр», «Хоккеистка Лошадь», «Шорт-трекист Бык», «Горнолыжник Кабан».





Основательно отличаться этот городок от прошлогоднего не будет. По техническому задания здесь предусматриваются также две большие горки, входные арки, ледяные чаши, несколько маленьких горок для детей, сцена, ледяные скульптуры на русском и бурятском языках «С Новым годом!», а также цифры года. Конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой и символ года. По восточному календарю 2023 год – год кролика.

«Фишкой» станет световой новогодний шар. По проекту он будет располагаться в центральной части городка.



Торговые домики будут украшены гирляндой, от входной группы до ёлки будет тянуться светодинамическая дорожка «Млечный путь», которая украшала площадь Советов минувшей зимой.

Ёлка будет та же, что и последние два года. Это 27-метровая каркасная зелёная красавица, над которой сияет «звёздное небо» из светодиодов общей длиной свыше двух километров.

Согласно техническому заданию, установка городка начнётся с 9 декабря, а демонтаж запланирован с 20 февраля до 1 апреля (в зависимости от погодных условий).

Как сообщал «Байкал-Daily», новогодний городок 2022 года обошёлся бюджету в 6,4 млн рублей. На городок 2021 года потратили 5,9 млн рублей.





Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии: «Автобусы есть, а водить их некому»
Глава Бурятии: «Автобусы есть, а водить их некому»
Общество, 16.08.2022
Из бюджета Бурятии «Городским маршрутам» выделят более 50 млн
Больница в Бурятии затянула с оплатой продуктов для стационара
Больница в Бурятии затянула с оплатой продуктов для стационара
Общество, 16.08.2022
Главврач получил прокурорское представление 
В Бурятии свидетельства о профессии признают недействительными
В Бурятии свидетельства о профессии признают недействительными
Общество, 16.08.2022
Документы выдали без прохождения обучения 
В Забайкалье заблокируют сайт, торговавший санкционными продуктами
В Забайкалье заблокируют сайт, торговавший санкционными продуктами
Общество, 16.08.2022
На сайте предлагали приобрести запрещённые сыры, хамон, говядину и прошутто
В Чите пройдут экстремальные гонки с препятствиями
В Чите пройдут экстремальные гонки с препятствиями
Общество, 16.08.2022
Участникам предстоит преодолеть рвы, канаты, рукоходы, рампу и многое другое
В Бурятии местами кратковременные дожди
В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество, 16.08.2022
Воздух прогреется до +24 градусов 
Бурятия примет очередной фестиваль молока
Бурятия примет очередной фестиваль молока
Общество, 15.08.2022
В Баргузинском районе определят лучших дояра и доярку
В Бурятии разыграют кубок по ловле спиннингом с берега
В Бурятии разыграют кубок по ловле спиннингом с берега
Общество, 15.08.2022
Рыбу будут ловить на Щучьем озере или около Ильинки
На севере Бурятии откроется виртуальный концертный зал
На севере Бурятии откроется виртуальный концертный зал
Общество, 15.08.2022
В 2023 году современное оборудование появится в доме культуры Северобайкальска
В Бурятии вновь проведут Книжный салон
В Бурятии вновь проведут Книжный салон
Общество, 15.08.2022
Он пройдёт в конце сентября
Капремонт изрешечённых градом крыш в Закаменске начнут 1 сентября
Капремонт изрешечённых градом крыш в Закаменске начнут 1 сентября
Общество, 15.08.2022
Также заменят водосточную систему и ограждения кровли
В окрестностях Улан-Удэ создаётся «необычный» лес
В окрестностях Улан-Удэ создаётся «необычный» лес
Общество, 15.08.2022
Общественники высадят разнообразный по видовому составу лес
Россия поможет в полёте первой женщины-космонавта из Монголии
Россия поможет в полёте первой женщины-космонавта из Монголии
Общество, 15.08.2022
Страны договорились сотрудничать в космосе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^