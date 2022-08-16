На новогодний городок в Улан-Удэ выделят 8,5 млн рублей

На новогодний ледяной городок на площади Советов в Улан-Удэ потратят 8,5 млн рублей. Сейчас городские власти в поисках исполнителя, электронный аукцион завершится 22 августа.
Концепция новогоднего городка - спортивный ледовый городок. Самыми «спортивными» объектами будут ледяные фигуры: «Волк на трамплине», «Фигуристы Маша и Медведь», «Мыши на санях», «Козёл-биатлонист», «Конькобежец Тигр», «Хоккеистка Лошадь», «Шорт-трекист Бык», «Горнолыжник Кабан».
Основательно отличаться этот городок от прошлогоднего не будет. По техническому задания здесь предусматриваются также две большие горки, входные арки, ледяные чаши, несколько маленьких горок для детей, сцена, ледяные скульптуры на русском и бурятском языках «С Новым годом!», а также цифры года. Конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой и символ года. По восточному календарю 2023 год – год кролика.
«Фишкой» станет световой новогодний шар. По проекту он будет располагаться в центральной части городка.
Торговые домики будут украшены гирляндой, от входной группы до ёлки будет тянуться светодинамическая дорожка «Млечный путь», которая украшала площадь Советов минувшей зимой.
Ёлка будет та же, что и последние два года. Это 27-метровая каркасная зелёная красавица, над которой сияет «звёздное небо» из светодиодов общей длиной свыше двух километров.
Согласно техническому заданию, установка городка начнётся с 9 декабря, а демонтаж запланирован с 20 февраля до 1 апреля (в зависимости от погодных условий).
Как сообщал «Байкал-Daily», новогодний городок 2022 года обошёлся бюджету в 6,4 млн рублей. На городок 2021 года потратили 5,9 млн рублей.