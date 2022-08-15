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В Бурятии возвращают масочный режим

В Бурятии возвращают масочный режим
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение принял республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19

В Бурятии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом возвращается масочный режим. Решение приняли на очередном заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

Маски необходимо будет носить в медицинских организациях, социальных учреждениях, в аптеках, в общественном транспорте и общественных местах.

Также сегодня анонсировали ужесточение ковидных ограничений. Точная информация будет содержаться в указе главы Бурятии, изменения в который внесут в ближайшее время.

- Но ношение масок, насколько я понимаю, будет иметь не рекомендательный характер, а обязательный, - сообщила сегодня заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

Ситуация с COVID-19 в Бурятии резко ухудшилась в августе. В последнее время вновь стали выявлять более 100 заболевших за сутки, в то время как в мае-июне, например, были суточный прирост не превышал 10 человек.

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом возросла в 1,7 раза, а за предыдущую – в раза. Рост зафиксирован среди всех возрастных групп. 
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