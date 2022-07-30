Декоративные фигуры в центре Улан-Удэ снабдили «отпугивающими» табличками















Как сообщал «Байкал-Daily», сезонная зона отдыха стала местом притяжения горожан. Отдельно внимание привлекали декоративные фигуры. Люди то и дело взбирались на них, чтобы сделать эффектную фотографию. На коней садились не только дети, но взрослые, порой ещё



Однако конструкция не предназначена для таких целей. Кони сверху отделаны декоративным покрытием, фигуры можно трогать руками,



Некультурных «всадников» высмеял бурятский поэт-сатирик Как сообщал «Байкал-Daily», сезонная зона отдыха стала местом притяжения горожан. Отдельно внимание привлекали декоративные фигуры. Люди то и дело взбирались на них, чтобы сделать эффектную фотографию. На коней садились не только дети, но взрослые, порой ещё по несколько человек разом. Однако конструкция не предназначена для таких целей. Кони сверху отделаны декоративным покрытием, фигуры можно трогать руками, но залезать на них нельзя. Иначе украшение главной площади столицы Бурятии может быстро потерять привлекательный вид.Некультурных «всадников» высмеял бурятский поэт-сатирик Юрий Ботоев. Он написал стихотворение на эту тему.

Отметим, что декоративные лошади не только красивые, но и довольно дорогие. Сезонная зона отдыха на главной городской площади обошлась







Отметим, что декоративные лошади не только красивые, но и довольно дорогие. Сезонная зона отдыха на главной городской площади обошлась бюджету в 11,5 млн рублей. На зелёные скульптуры было потрачено 1,3 млн. Так, цена топиарной скульптуры «Конь на дыбах» в сметной стоимости указана в 219 тысяч рублей, топиари лошадь – 278 тысяч, топиари рояль – 496 тысяч, а лавочка – почти 60 тысяч.

Около декоративных фигур лошадей на площади Советов в Улан-Удэ появились «отпугивающие» таблички. Теперь желающие взобраться, наверняка, задумаются, ведь сказано, что в седле имеются острые иглы.«Уважаемые горожане, будьте осторожны, в седле острые иглы!», - гласит надпись на табличке.Ещё одна табличка появилась около декоративного рояля. Судя по всему, некоторые улан-удэнцы предпочитали отдыхать на и под топиарием (кустарниковой конструкцией).«Уважаемые горожане, место над и под роялем уже занято!», - написано на табличке.