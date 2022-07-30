30 июля

29 июля

Популярное

Декоративные фигуры в центре Улан-Удэ снабдили «отпугивающими» табличками

Декоративные фигуры в центре Улан-Удэ снабдили «отпугивающими» табличками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вероятно, желающих оседлать зелёных коней будет меньше

Около декоративных фигур лошадей на площади Советов в Улан-Удэ появились «отпугивающие» таблички. Теперь желающие взобраться, наверняка, задумаются, ведь сказано, что в седле имеются острые иглы.

«Уважаемые горожане, будьте осторожны, в седле острые иглы!», - гласит надпись на табличке.


 
Ещё одна табличка появилась около декоративного рояля. Судя по всему, некоторые улан-удэнцы предпочитали отдыхать на и под топиарием (кустарниковой конструкцией).

«Уважаемые горожане, место над и под роялем уже занято!», - написано на табличке.

 


Как сообщал «Байкал-Daily», сезонная зона отдыха стала местом притяжения горожан. Отдельно внимание привлекали декоративные фигуры. Люди то и дело взбирались на них, чтобы сделать эффектную фотографию. На коней садились не только дети, но взрослые, порой ещё по несколько человек разом.

Однако конструкция не предназначена для таких целей. Кони сверху отделаны декоративным покрытием, фигуры можно трогать руками, но залезать на них нельзя. Иначе украшение главной площади столицы Бурятии может быстро потерять привлекательный вид.

Некультурных «всадников» высмеял бурятский поэт-сатирик Юрий Ботоев. Он написал стихотворение на эту тему.

Отметим, что декоративные лошади не только красивые, но и довольно дорогие. Сезонная зона отдыха на главной городской площади обошлась бюджету в 11,5 млн рублей. На зелёные скульптуры было потрачено 1,3 млн. Так, цена топиарной скульптуры «Конь на дыбах» в сметной стоимости указана в 219 тысяч рублей, топиари лошадь – 278 тысяч, топиари рояль – 496 тысяч, а лавочка – почти 60 тысяч.

     

площадь Советов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Музей Северобайкальска готовится к открытию
Музей Северобайкальска готовится к открытию
Общество, 30.07.2022
Завершается ремонт помещений музейно-выставочного комплекса
Иркутск примет всероссийский фестиваль уличного искусства
Иркутск примет всероссийский фестиваль уличного искусства
Общество, 30.07.2022
Художники разрисуют в городе пятнадцать площадок
В Бурятии до +29 градусов
В Бурятии до +29 градусов
Общество, 30.07.2022
Местами возможен град 
В Улан-Удэ состоится автомотофестиваль «BaikalSound»
В Улан-Удэ состоится автомотофестиваль «BaikalSound»
Общество, 29.07.2022
Посетители мероприятия смогут проголосовать за понравившийся автомобиль
«Чайф» и «Burito» поздравят Читу с Днём железнодорожника
«Чайф» и «Burito» поздравят Читу с Днём железнодорожника
Общество, 29.07.2022
В этот день также состоится благотворительный забег «Достигая цели!»
В Улан-Удэ проведут благотворительную фотосессию с животными
В Улан-Удэ проведут благотворительную фотосессию с животными
Общество, 29.07.2022
Собранные средства пойдут в помощь бездомным животным
В Улан-Удэ музей приглашает пенсионеров на Дни открытых дверей
В Улан-Удэ музей приглашает пенсионеров на Дни открытых дверей
Общество, 29.07.2022
Филиал Кяхтинского музея проводит акцию «Старшее поколение»
В Бурятии пройдёт этап кубка России по 3Д-стрельбе из лука
В Бурятии пройдёт этап кубка России по 3Д-стрельбе из лука
Общество, 29.07.2022
Соревнования состоятся в Горячинске
На севере Бурятии опять изменится расписание электричек
На севере Бурятии опять изменится расписание электричек
Общество, 29.07.2022
Несколько пригородных поездов поменяют расписание из-за ремонтных работ
В Улан-Удэ детям помогают собраться в школу
В Улан-Удэ детям помогают собраться в школу
Общество, 29.07.2022
В Бурятии стартовала ежегодная благотворительная акция
Спортсмены Бурятии выступят на спартакиаде сильнейших России
Спортсмены Бурятии выступят на спартакиаде сильнейших России
Общество, 29.07.2022
Соревнования пройдут в 11 регионах страны
Лесничие Улан-Удэ встретили чёрного дятла
Лесничие Улан-Удэ встретили чёрного дятла
Общество, 29.07.2022
Птица попозировала случайным фотографам
Верующие Бурятии отметили День крещения Руси
Верующие Бурятии отметили День крещения Руси
Общество, 29.07.2022
В храмах республики провели праздничные богослужения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^