18 июля

17 июля

Популярное

Бурятский поэт-сатирик высмеял некультурных «всадников»

Бурятский поэт-сатирик высмеял некультурных «всадников»
Общество,  Фото:"Злой Улан-Удэ"
Стихотворение на злобу дня написал Юрий Ботоев

Бурятский режиссёр, поэт-сатирик Юрий Ботоев представил сатирическое стихотворение по поводу новых декоративных фигур, что установили на площади Советов в Улан-Удэ. На них то и дело любят взбираться люди для эффектного селфи. Однако скульптуры не предназначены для этого и могут разрушиться от действий «всадников». Эта тема и легла в основу стихотворения.

«Поставили на площади
Искусственные лошади.
Не жирные, не тощие-
Приятно посмотреть!
Вскарабкалась с Алёшею
Подруга очень мощная,
Потом и свёкор с тёщею
Себя запечатлеть.

Ничто не бесконечное…
Лошадки все не вечные,
Так будьте человечнее,
А то идея есть:
Не поле ставить минное,
А в сëдла лошадиные
Иголки вставить длинные,
И селфи будет - жесть!»

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на топиарии (кустарниковые конструкции) в виде лошадей взобрались по двое взрослых, чтобы сделать фотографию. Их со стороны запечатлел прохожий и выложил снимки в Сеть. Многие пользователи предложили, что от такого отношения декоративные конструкции вскоре испортятся и сломаются. 

Отметим, что декоративные лошади не только красивые, но и довольно дорогие. Сезонная зона отдыха на главной городской площади обошлась бюджету в 11,5 млн рублей. На зелёные скульптуры было потрачено 1,3 млн. Так, цена топиарной скульптуры «Конь на дыбах» в сметной стоимости указана в 219 тысяч рублей, топиари лошадь – 278 тысяч, топиари рояль – 496 тысяч, а лавочка – почти 60 тысяч. 



стихотворение поэзия площадь Советов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинские таможенники изъяли незадекларированные авто из Армении
Читинские таможенники изъяли незадекларированные авто из Армении
Общество, 18.07.2022
Читинская таможня доначислила 2,7 млн. рублей в госказну за автомобили
В Улан-Удэ открылась очередь в два новых детсада
В Улан-Удэ открылась очередь в два новых детсада
Общество, 18.07.2022
Новые садики появились на улицах Конечная и Лермонтова
В Улан-Удэ изгнали горностаевую моль
В Улан-Удэ изгнали горностаевую моль
Общество, 18.07.2022
Нашествие вредителей на деревья и кустарники остановлено
Бурятский поэт-сатирик высмеял некультурных «всадников»
Бурятский поэт-сатирик высмеял некультурных «всадников»
Общество, 18.07.2022
Стихотворение на злобу дня написал Юрий Ботоев
Дожди и ветер ожидаются в Бурятии
Дожди и ветер ожидаются в Бурятии
Общество, 18.07.2022
При этом будет по-летнему тепло
В Улан-Удэ турнир «Байкал» соберёт свыше 100 боксёров
В Улан-Удэ турнир «Байкал» соберёт свыше 100 боксёров
Общество, 18.07.2022
В республику приедут спортсмены из 27 регионов и нескольких стран
Улан-удэнцы жалуются на «трещащий по швам» спорткомплекс
Улан-удэнцы жалуются на «трещащий по швам» спорткомплекс
Общество, 18.07.2022
«Порочная практика – строим, чтобы переделывать», - возмущаются общественники 
В Бурятии женщина заблудилась в лесу, собирая ягоды
В Бурятии женщина заблудилась в лесу, собирая ягоды
Общество, 18.07.2022
На поиски потерявшейся женщины выезжали спасатели
Улан-удэнцев развеселила цена съёмной квартиры с черновой отделкой
Улан-удэнцев развеселила цена съёмной квартиры с черновой отделкой
Общество, 18.07.2022
Владельцы квартиры, где нет абсолютно никакого ремонта, требуют кругленькую сумму
В Бурятии сотрудники банка переиграли УФСИНовцев
В Бурятии сотрудники банка переиграли УФСИНовцев
Общество, 18.07.2022
В футбольном турнире участвовали 12 команд
Актриса из Бурятии снялась в российском фильме «Сердце пармы»
Актриса из Бурятии снялась в российском фильме «Сердце пармы»
Общество, 18.07.2022
Елена Ербакова исполнила в фильме главную женскую роль
Глава МВД по Бурятии подписал соглашение с профсоюзами
Глава МВД по Бурятии подписал соглашение с профсоюзами
Общество, 18.07.2022
Документ будет действовать три года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^