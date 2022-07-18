Стихотворение на злобу дня написал Юрий Ботоев
Бурятский режиссёр, поэт-сатирик Юрий Ботоев представил сатирическое стихотворение по поводу новых декоративных фигур, что установили на площади Советов в Улан-Удэ. На них то и дело любят взбираться люди для эффектного селфи. Однако скульптуры не предназначены для этого и могут разрушиться от действий «всадников». Эта тема и легла в основу стихотворения.
«Поставили на площади
Искусственные лошади.
Не жирные, не тощие-
Приятно посмотреть!
Вскарабкалась с Алёшею
Подруга очень мощная,
Потом и свёкор с тёщею
Себя запечатлеть.
Ничто не бесконечное…
Лошадки все не вечные,
Так будьте человечнее,
А то идея есть:
Не поле ставить минное,
А в сëдла лошадиные
Иголки вставить длинные,
И селфи будет - жесть!»
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на топиарии (кустарниковые конструкции) в виде лошадей взобрались по двое взрослых, чтобы сделать фотографию. Их со стороны запечатлел прохожий и выложил снимки в Сеть. Многие пользователи предложили, что от такого отношения декоративные конструкции вскоре испортятся и сломаются.
Отметим, что декоративные лошади не только красивые, но и довольно дорогие. Сезонная зона отдыха на главной городской площади обошлась бюджету в 11,5 млн рублей. На зелёные скульптуры было потрачено 1,3 млн. Так, цена топиарной скульптуры «Конь на дыбах» в сметной стоимости указана в 219 тысяч рублей, топиари лошадь – 278 тысяч, топиари рояль – 496 тысяч, а лавочка – почти 60 тысяч.
Бурятский поэт-сатирик высмеял некультурных «всадников»
Общество, Фото:
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Стихотворение на злобу дня написал Юрий Ботоев
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