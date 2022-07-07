Сотрудники улан-удэнской колонии помогли детскому дому





В Улан-Удэ сотрудники колонии-поселения №3 оказали помощь центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».- Руководство детского дома, где недавно произвели косметический ремонт, обратилось за помощью в учреждение. Сотрудники перенесли мебель, бытовую технику в помещения, где завершился ремонт, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Коллектив детского дома поблагодарил откликнувшихся на просьбу сотрудников колонии.