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Сотрудники улан-удэнской колонии помогли детскому дому

Сотрудники улан-удэнской колонии помогли детскому дому
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Мужчины таскали мебель и бытовую технику

В Улан-Удэ сотрудники колонии-поселения №3 оказали помощь центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».

- Руководство детского дома, где недавно произвели косметический ремонт, обратилось за помощью в учреждение. Сотрудники перенесли мебель, бытовую технику в помещения, где завершился ремонт, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Коллектив детского дома поблагодарил откликнувшихся на просьбу сотрудников колонии. 

колония УФСИН детский дом

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