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Древний гуннский котел будет храниться в Национальном музее Бурятии

Древний гуннский котел будет храниться в Национальном музее Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба Национального музея Бурятии
В учреждении заверили, что ценная находка «займёт самое достойное место в музее»

30 июня в музее истории Бурятии состоялась передача котла, обнаруженного на месте Гуннского городища, в фонд Национального музея Бурятии. Передачу осуществляли руководитель «Гуннского фонда» Олег Булутов и нашедший необычный артефакт Анатолий Поленышев, сообщают в учреждении. 

Анатолий поведал историю обнаружения: «Спускались с товарищем с горы, около Гуннского городища, увидели что-то необычное около кустов, осмотрели и решили, что котел нужно отнести в музей. Наверное, вымыло дождями».

Олег Игнатьевич поделился, что такие находки — это большая редкость: «Для мира это уникальная находка. Тем более найдена в единственном городе хуннов в мире. Это ещё раз подтверждает то, какого высочайшего класса мастера жили и трудились в городе хуннов».

- Несколько гуннских котлов хранятся в Кяхтинском краеведческом музее, у нас, к сожалению, такого не было. Вот сейчас этот котёл поступает к нам. Я считаю, что это значительная находка для наших фондов. После соответствующей очистки он приобретёт хороший вид и займёт самое достойное место в музее, - рассказала хранитель археологической коллекции Национального музея Бурятии Лариса Ярославцева.

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