Древний гуннский котел будет храниться в Национальном музее Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба Национального музея Бурятии

В учреждении заверили, что ценная находка «займёт самое достойное место в музее»



30 июня в музее истории Бурятии состоялась передача котла, обнаруженного на месте Гуннского городища, в фонд Национального музея Бурятии. Передачу осуществляли руководитель «Гуннского фонда» Олег Булутов и нашедший необычный артефакт Анатолий Поленышев, сообщают в учреждении.



Анатолий поведал историю обнаружения: «Спускались с товарищем с горы, около Гуннского городища, увидели что-то необычное около кустов, осмотрели и решили, что котел нужно отнести в музей. Наверное, вымыло дождями».



Олег Игнатьевич поделился, что такие находки — это большая редкость: «Для мира это уникальная находка. Тем более найдена в единственном городе хуннов в мире. Это ещё раз подтверждает то, какого высочайшего класса мастера жили и трудились в городе хуннов».



- Несколько гуннских котлов хранятся в Кяхтинском краеведческом музее, у нас, к сожалению, такого не было. Вот сейчас этот котёл поступает к нам. Я считаю, что это значительная находка для наших фондов. После соответствующей очистки он приобретёт хороший вид и займёт самое достойное место в музее, - рассказала хранитель археологической коллекции Национального музея Бурятии Лариса Ярославцева.



