В учреждении заверили, что ценная находка «займёт самое достойное место в музее»
30 июня в музее истории Бурятии состоялась передача котла, обнаруженного на месте Гуннского городища, в фонд Национального музея Бурятии. Передачу осуществляли руководитель «Гуннского фонда» Олег Булутов и нашедший необычный артефакт Анатолий Поленышев, сообщают в учреждении.
Анатолий поведал историю обнаружения: «Спускались с товарищем с горы, около Гуннского городища, увидели что-то необычное около кустов, осмотрели и решили, что котел нужно отнести в музей. Наверное, вымыло дождями».
Олег Игнатьевич поделился, что такие находки — это большая редкость: «Для мира это уникальная находка. Тем более найдена в единственном городе хуннов в мире. Это ещё раз подтверждает то, какого высочайшего класса мастера жили и трудились в городе хуннов».
- Несколько гуннских котлов хранятся в Кяхтинском краеведческом музее, у нас, к сожалению, такого не было. Вот сейчас этот котёл поступает к нам. Я считаю, что это значительная находка для наших фондов. После соответствующей очистки он приобретёт хороший вид и займёт самое достойное место в музее, - рассказала хранитель археологической коллекции Национального музея Бурятии Лариса Ярославцева.
Древний гуннский котел будет храниться в Национальном музее Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В учреждении заверили, что ценная находка займёт самое достойное место в музее
Также проводятся работы по дотушиванию трёх локализованных очагов
Видео поделился зампред правительства Бурятии Евгений Луковников
Аферисты представились сотрудниками банка
Стоимость одного только «травянистого» рояля, согласно смете, оказалась полмиллиона рублей
Мужчина нанёс потерпевшей 16 ножевых ранений
В столице Бурятии осадкой не ожидается
В этом году мероприятие приурочено к межрегиональному съезду «Содружество дарханов»
Верующие Тунки отправятся в Закамну на освящение статуи Будды Арья-Бала
В городе пройдёт выставка работ Аллы Цыбиковой
В музее Сампилова откроется выставка «Лучшего фоторепортёра Иркутской области XX века»
Вход на фестиваль красок будет свободным
Местность возьмут под жёсткий контроль
Соревнования были посвящены Дню борьбы с наркоманией
Подрядчик устранил дефекты на дорожках