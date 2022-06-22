В Московской консерватории прозвучат бурятские песни

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Перед столичными зрителями выступит ансамбль «Хадаг»



30 июня в Московской государственной консерватории прозвучат старинные бурятские песнопения, благопожелания и импровизации на традиционных инструментах в программе «Праздник Белого месяца» («Сагаан сарын найр»). Их исполнит бурятский ансамбль школы-студии этнопения «Хадаг» из Улан-Удэ.



Все произведения ансамбля школы-студии этнопения «Хадаг» – это бурятские народные песнопения, которые весьма редко исполняются на концертных площадках. Они были собраны и накоплены в течение долгой научно-творческой работы исполнительницы бурятских народных песен, исследователя традиционной культуры бурят, народной артистки Бурятии Ешин-Хорло Гомбоин. Произведения исполняются под инструментальную импровизацию вновь возрождённого бурятского инструмента сууха-хуура, бурят-монгольских инструментов морин-хуура и товшуура.



Программа концерта специально подготовлена для участия в международном музыкальном фестивале «Россия – вселенная звука». Исполнители познакомят зрителей с главным праздником бурятского народа «Сагалгаан», сообщает пресс-служба министерства культуры РБ



Возрастное ограничение 6+

