Ушёл из жизни бывший главный архитектор Улан-Удэ Павел Зильберман

Павел Григорьевич был автором и соавтором знаковых архитектурных сооружений Улан-Удэ



Ушёл из жизни Павел Григорьевич Зильберман, легендарный человек в истории Улан-Удэ, бывший главный архитектор города. О его кончине сообщила мэрия.



С 1966 по 2000 годы Павел Зильберман бессменно возглавлял управление архитектуры и градостроительства администрации Улан-Удэ. Он был главным архитектором города 34 года.



Павел Григорьевич родился 27 октября 1943 года, он потомственный сибирский архитектор. Начал свою трудовую деятельность в Бурятии после окончания архитектурного факультета Новосибирского инженерно-строительного института в 1966 году.



Грамотный специалист и руководитель, он активно занимался вопросами перспективного градостроительного развития Улан-Удэ, его застройки, благоустройства и городского дизайна, совершенствованием системы проектирования, качеством строительства, повышением мастерства зодчих Бурятии.



С 1970 года - член Ссюза архитекторов СССР и России.



Являлся советником Российской академии архитектуры и строительных наук. В 1977 году избран первым председателем правления Бурятской организации союза архитекторов России и избирался на эту должность постоянно в течение 12 лет. С 1981 года неоднократно избирался членом правления союза архитекторов СССР.



При Павле Григорьевиче построены все кварталы города от Зауды и Шишковки до ЛВРЗ и Восточного, все мосты Улан-Удэ. При Зильбермане Улан-Удэ превратился в крупнейший город Сибири и Дальнего Востока с гармоничным соседством современной, советской и традиционной архитектуры.



Появились первые высотные здания Улан-Удэ, началось крупнопанельное домостроение, внедрялась комплексная квартальная застройка жилых районов. Как главный архитектор города Павел Григорьевич принял участие в разработке генпланов Улан-Удэ 1979 и 1986 годов, проектов планировки всех микрорайонов.



Павел Григорьевич был автором и соавтором знаковых архитектурных сооружений Улан-Удэ: реконструкции площади Советов с памятником Ленину – символом Улан-Удэ, здания Государственного академического театра драмы им. Хоца Намсараева, торгово-делового и гостиничного центра «Сагаан Морин», высотной гостиницы «Бурятия» и других.



В 2004 году Павел Григорьевич вышел в отставку с должности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Бурятии в связи с уходом па пенсию. И в этом же году приступил к работе в качестве директора по инвестиционной политике ООО «Творческая мастерская «Улан-Удэархпроект» Бурятской организации союза архитекторов России.



С 2005 года Павел Григорьевич - заместитель генерального директора - руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2.



С 2007 по 2022 годы года являлся генеральным директором проектной организации ООО «Творческая мастерская «Улан-Удэархпроект». За период его руководства коллектив мастерской неоднократно награждался дипломами лучшей проектной организации республики, став лидером среди проектных компаний города.



Начиная с 1967 года в течение 10 созывов избирался депутатом Улан-Удэнского городского Совета, а в сложный период отечественной истории с 1991 по 1994 годы - депутатом Верховного Совета Республики Бурятия 12 созыва. Был выдвинут и баллотировался кандидатом в депутаты Государственной Думы.



Павел Григорьевич - заслуженный строитель Бурятии, заслуженный деятель искусств Бурятии, награжден комитетом творческих союзов России золотой Пушкинской медалью «За вклад в развитие, сохранение и приумножение традиций отечественной культуры» - 1999 г., правлением союза архитекторов России медалями «За высокое зодческое мастерство» - 2000 г., «За преданность содружеству зодчих» - 2001 г., награжден знаком «Почётный архитектор России». За здание Бурятского драматического театра в 1985 году удостоен премии совета министров СССР.



Павел Григорьевич стал для коллег учителем, примером профессионального и добросовестного отношения к своему делу. Архитектурное сообщество Бурятии, общественность Улан-Удэ понесли большую утрату.





