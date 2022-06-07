В Бурятии простятся с погибшим на Украине сержантом

Никита Смолин вырос в Кяхте



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии сержант Смолин Никита Николаевич. Ему было 36 лет.



Никита Смолин родился 7 июля 1985 года в городе Кяхта. Учился в Кяхтинской средней общеобразовательной школе № 1. Активно участвовал в жизни класса и школы, был участником театральной студии в центре дополнительного образования, состоял в труппе народного театра «Треугольник» городского дома культуры, сообщается в группе «Кяхта-инфо».



В 2000 году поступил в технологический колледж Кяхтинского филиала Восточно-Сибирского государственного технологического университета по специальности «Экономика, бухгалтерский учёт и контроль». После окончания колледжа в 2003 году поступил на третий курс технологического университета.



В 2007 году был призван на срочную службу, которую проходил в Иркутской области. После увольнения со службы по призыву работал в нескольких фирмах, в частности, монтажником вентиляционных систем.



В 2014 году заключил контракт на прохождение военной службы, служил в Кяхте.



Успешно участвовал в монгольско-российском учении «Селенга-2014», «Селенга-2017», а также в учении «Восток-2018». Был награждён медалями «75 лет Победы на реке Халхин-Гол», двумя медалями «Восток-2018», медалью «За совместное тактическое учение».



Гвардии сержант Никита Смолин в ходе выполнения боевых задач был тяжело ранен, ранения оказались несовместимыми с жизнью.



За проявленное мужество и героизм представлен к награждению орденом Мужества посмертно.



Прощание состоится 8 июня в Кяхте.



