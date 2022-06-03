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В Улан-Удэ запретили школьные чаепития и банкеты

В Улан-Удэ запретили школьные чаепития и банкеты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Запрет введён аккурат перед выпускными вечерами после массового отравления

В Улан-Удэ школьникам запретили проводить чаепития, накрывать столы с едой, а также посещать заведения общественного питания. Соответствующий приказ подписала председатель комитета по образованию администрации города Татьяна Митрофанова.

Вероятно, такое решение приняли после массового отравления, которое произошло на Последний звонок в Новоселенгинской школе-интернате. В больницу с сальмонеллезом попали 45 человек, под наблюдение 116 контактными лицами. А выпускникам 9 и 11 классов пришлось пропустить госэкзамены в установленные сроки, им придётся сдавать их позже.

Причиной массового отравления стали блюда, приготовленные родителями. Были нарушены условия хранения, технологии приготовления, правила личной гигиены, пришли к выводу специалисты. 

Глава Бурятии Алексей Цыденов после произошедшего призвал усилить контроль за школами во время выпускных

 - Понятно, человеческий фактор присутствует всегда и везде. На то она и система контроля, которая должна быть всегда, чтобы минимизировать этот человеческий фактор. После драки кулаками не машут, но в данном случае надо махать, чтобы другим потом было неповадно. Коллеги, прошу сделать детальный разбор, чтобы понимали ответственность, что когда идут последние звонки, выпускные, особый контроль нужен. Потом это довести до всех, и всем коллегам обратить на это внимание, и всех причастных сориентировать, чтобы не допускалось такое, - обратился к ответственным службам и руководителям образовательных учреждений Алексей Цыденов.

Близятся выпускные балы. Как правило, после торжественного вручения аттестатов вчерашние ученики отправляются в рестораны и кафе. Зачастую бронирование мест делают заранее.

В 2020 году выпускные вечера были отменены, в том числе банкеты, из-за угрозы распространения коронавируса, когда коварная болезнь только набирала обороты. Аналогичная ситуация была и в прошлом году. Однако были сообщения о проведении «подпольных» выпускных. Как сложатся дела нынче – покажет время.

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