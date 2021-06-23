В Бурятии сообщают о готовящихся подпольных выпускных

Сообщается, что родители бронируют домики на Байкале и заведения в Улан-Удэ
В Бурятии родители выпускников тайно и незаконно планируют провести праздники для своих детей. Telegram-канал «Степной дозор» сообщает, что в некоторых школах активно обсуждают проведение подпольных выпускных вечеринок.
«В нашем распоряжении оказались скриншоты закрытых чатов, где обсуждается подготовка к таким мероприятиям. Нам известны номера школ, названия кафе и ресторанов, давших «добро» на массовые нелегальные тусовки. Среди них известные заведения на Верхней Берёзовке», - сообщает «Степной дозор».
Авторы канала призывают родителей «отменить рассадники коронавируса от греха подальше».
В паблике «Аноним 03» пользователь также рассказал о планах по проведению праздников прощания со школой на Байкале. Для этого бронируют гостевые дома и турбазы.
«Будут там проводить вечеринки подпольно. А в городе даже парки закрыты. Разве на Байкале короновирусом нельзя заразиться? Как правило, люди там размещаются в тесных корпусах и домиках. Собираются толпами в столовой. И как раз в последние дни июня там соберутся выпускники с родителями со многих школ города», - рассказал автор поста.
Об отмене выпускных вечеров в Бурятии объявили в начале июня. В том числе запрещены банкеты в заведениях общепита по случаю окончания школы.
- Эпидемиологическая ситуация сложная. Это решение не потому, что нравится ограничивать, а потому что по-другому невозможно, - пояснял глава Бурятии Алексей Цыденов.
Недавно кафе и ресторанам в Бурятии вновь специально напомнили о запрете на банкеты в преддверии школьных выпускных. Зампред правительства Пётр Мордовской призвал «не устраивать вечеринки, когда умирает столько человек».
На сегодня в республике отмечается всплеск заболеваемости коронавирусом. Ежедневно оперштаб сообщает о более чем 200 новых больных, вторые сутки подряд регистрируются небывалые ранее показатели летальных случаев – 20 и 21 смертей за сутки. Общее число заболевших на сегодня составляет 42 435.
В республике под запретом проведение массовых мероприятии. Как минимум до 1 июля закрыты театры, кинотеатры, фудкорты, фитнес-центры, детские развлекательные зоны, бассейны, СПА-салоны, парки и другое. Торговые центры сократили рабочий график – до 20:00. Общепиту сократили время работы до 21 часа.
На прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил введение в республике более серьёзных ограничительных мер, вплоть до локдауна, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
Как сообщал «Байкал-Daily», нарушил запрет депутат-коммунист, член Народного Хурала Бурятии Тимур Нимаев. В минувшие выходные он сыграл свадьбу, на которой присутствовало, по его словам, порядка ста гостей. При этом Нимаев заявил, что не жалеет о случившимся и раз созданию семьи.
Деятельность банкетного зала Crystall, расположенного в ТРЦ Capitall Mall, где прошёл этот банкет, временна приостановлена.
В Бурятии сообщают о готовящихся подпольных выпускных
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