В Бурятии число отравившихся после школьного чаепития выросло до 45

Подхватившие сальмонеллез лечатся в Гусиноозёрске и в Улан-Удэ
Количество отравившихся после школьного чаепития в Селенгинском районе Бурятии возросло до 45. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
- Общее количество заболевших сальмонеллезом - 45 человек. Контактных лиц, в том числе в домашних очагах - 116 человек. В том числе семь контактных лиц из домашнего очага находятся под ежедневным медицинским наблюдением в селе Поселье Иволгинского района, - уточнили в минздраве Бурятии.
44 больных госпитализированы в инфекционное отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы. Это 25 взрослых и 19 детей.
Ещё один пациент госпитализирован в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Улан-Удэ.
Состояние пациентов средней и лёгкой степени тяжести.
В Гусиноозёрской больнице для лечения заболевших развернуто 50 коек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», массовое отравление произошло на чаепитии в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования 25 мая. Чаепитие родители и педагоги устроили для учеников 9 и 11 классов в связи с окончанием учебного года. Отравившихся детям и взрослым поставили диагноз «сальмонеллез».
Установлено, что продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, приобрели в продуктовых магазинах, а горячие блюда приготовили в школьной столовой. Дети и взрослые почувствовали недомогание после того, как поели. Чем именно они отравились, устанавливается; остатки пищи изъяты для лабораторных исследований. Доследственную проверку проводят следователи.
Справка:
Сальмонеллез – это инфекционное заболевание пищеварительной системы, возникающее в результате заражения бактериями рода Salmonella. Чаще всего заражение происходит после употребления в пищу мясных и молочных продуктов, а также яиц.
Инкубационный период сальмонеллеза может длиться от нескольких часов до двух дней.
Заболевание начинается остро, с повышения температуры, появляется сильная головная боль, ломота в мышцах, слабость, тошнота и частая рвота. Вскоре присоединяется диарея.
При тяжёлом течении болезни наблюдаются обезвоживание организма, увеличение печени и селезёнки. Возможно развитие почечной недостаточности. В редких случаях наступает смерть.
В Бурятии число отравившихся после школьного чаепития выросло до 45
Происшествия, Фото:
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