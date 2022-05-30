Глава Бурятии поручил усилить контроль за школами во время выпускных

«После драки кулаками не машут, но в данном случае надо махать, чтобы другим потом было неповадно», - заявил Алексей Цыденов
Сегодня, 30 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов начал очередное планёрное совещание с разбора ситуаций по двум происшествиям со школьниками. В Селенгинском районе произошло массовое отравление на школьном чаепитии в честь Последнего звонка: с сальмонеллезом госпитализированы более 40 человек. А в Еравнинском районе опрокинулся автомобиль с пятью школьниками, одна девочка погибла.
Алексей Цыденов заявил, что система контроля должна работать всегда, поручил провести «детальный разбор» ситуаций в Еравнинском и Селенгинском районах. Минобразования Бурятии и главам районов поручено усилить контроль за всеми школами в период проведения выпускных, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Глава республики отметил, что необходимо обеспечивать систему контроля постоянно.
- Все соответствующие разборы провести, по итогам разборов сделать выводы и не только выводы, но и организационные мероприятия. Всё равно всех нужно держать в тонусе. Понятно, человеческий фактор присутствует всегда и везде. На то она и система контроля, которая должна быть всегда, чтобы минимизировать этот человеческий фактор. После драки кулаками не машут, но в данном случае надо махать, чтобы другим потом было неповадно. Коллеги, прошу – первое – сделать детальный разбор по Еравне и Селенгинскому району. Чтобы понимали ответственность, когда идут последние звонки, выпускные, особый контроль нужен. Потом это довести до всех, и всем коллегам обратить на это внимание, и всех причастных сориентировать, чтобы не допускалось такое. Сейчас все участники эпидпроцесса не будут допускаться к остальным детям, ЕГЭ в этом году не смогут пройти, также и пострадавшие в ДТП, судьбы у детей если не сломаны, но уже сорваны важные планы на будущее. Выпускные у нас каждый год, чтобы другие не повторяли такое, надо довести до каждого об ответственности за детей, - обратился к ответственным службам и руководителям образовательных учреждений Алексей Цыденов.
Об организации медицинской помощи пострадавшим доложила министр здравоохранения Евгения Лудупова.
- С пострадавшими в ДТП в Еравнинском районе оперативно организовали медицинскую эвакуацию силами санитарной авиации. Госпитализировали четверых детей в детскую республиканскую больницу, один 18-летний пострадавший - в реанимации республиканской больницы имени Семашко. Сегодня утром, к сожалению, одна пострадавшая скончалась от полученных травм: нарастание симптома геморрагического шока, политравма. Остальные пациенты находятся в реанимации. Состояние их стабильное. Организовано постоянное взаимодействие со специалистами федерального центра из Москвы, - рассказала министр.
Также продолжается работа по локализации очага кишечной инфекции в Селенгинском районе, где дети и взрослые подхватили сальмонеллез на школьном чаепитии.
- В результате эпидемиологического расследования установлено, что групповая вспышка в Селенгинском районе возникла в связи с употреблением блюд, инфицированных возбудителем сальмонеллёза и приготовленных с грубейшими нарушениями. Блюда готовились родителями, были нарушены условия хранения, технологии приготовления, правил личной гигиены. Кроме этого, блюда содержали компоненты, не рекомендуемые для питания организованных групп: субпродукты, многокомпонентные салаты с соусом и т.д. На сегодняшний день получают лечение 45 человек, медицинское наблюдение ведётся за 116 контактными лицами. К сожалению, среди пострадавших – выпускники 9 и 11 классов, которые из-за данной вспышки вынуждены пропустить сдачу экзаменов в установленные сроки. Эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи группового очага, а также противоэпидемические мероприятия продолжаются», - отметил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
Глава Бурятии поручил усилить контроль за школами во время выпускных
Власть, Фото:
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