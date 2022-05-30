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В Бурятии виновниками отравления на школьном чаепитии стали родителями

В Бурятии виновниками отравления на школьном чаепитии стали родителями
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причину массового отравления на школьном чаепитии в честь последнего звонка назвал главный санврач Бурятии

В Селенгинском районе Бурятии во время эпидемиологического расследования установили причину массового отравления школьников и взрослых во время школьного чаепития. Пострадавшие заболели сальмонеллезом, так как употребили блюда, приготовленные с грубейшими нарушениями. Эти блюда приготовили сами родители, сообщил главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

- В результате эпидемиологического расследования установлено, что групповая вспышка в Селенгинском районе возникла в связи с употреблением блюд, инфицированных возбудителем сальмонеллёза и приготовленных с грубейшими нарушениями. Блюда готовились родителями, были нарушены условия хранения, технологии приготовления, правил личной гигиены. Кроме этого, блюда содержали компоненты, не рекомендуемые для питания организованных групп: субпродукты, многокомпонентные салаты с соусом и т.д., - пояснил Сергей Ханхареев.

На сегодняшний день получают лечение 45 человек, медицинское наблюдение ведётся за 116 контактными лицами.

- К сожалению, среди пострадавших – выпускники 9 и 11 классов, которые из-за данной вспышки вынуждены пропустить сдачу экзаменов в установленные сроки. Эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи группового очага, а также противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметил главный санитарный врач Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», массовое отравление произошло на чаепитии в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования 25 мая. Чаепитие родители и педагоги устроили для учеников 9 и 11 классов в связи с окончанием учебного года. Часть продуктов, в том числе заправленные салаты и другие закуски, приобрели в продуктовых магазинах, а горячие блюда приготовили в школьной столовой. Дети и взрослые почувствовали недомогание практически после чаепития, и в последующие дни начали обращаться к врачам. Число пострадавших выросло с 14 уже до 45-ти.

Справка:

Сальмонеллез – это инфекционное заболевание пищеварительной системы, возникающее в результате заражения бактериями рода Salmonella. Чаще всего заражение происходит после употребления в пищу мясных и молочных продуктов, а также яиц.

Инкубационный период сальмонеллеза может длиться от нескольких часов до двух дней.

Заболевание начинается остро, с повышения температуры, появляется сильная головная боль, ломота в мышцах, слабость, тошнота и частая рвота. Вскоре присоединяется диарея.

При тяжёлом течении болезни наблюдаются обезвоживание организма, увеличение печени и селезёнки. Возможно развитие почечной недостаточности. В редких случаях наступает смерть.
отравление сальмонеллез

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