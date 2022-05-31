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Боксёр из Бурятии выиграл чемпионат Европы

Боксёр из Бурятии выиграл чемпионат Европы
Общество, 
Георгий Кушиташвили одержал яркую победу под флагом Грузии

Спортсмен из Бурятии, представитель улан-удэнского спортивного клуба «Номто» Георгий Кушиташвили, выступающий сейчас за Грузию, завоевал золото чемпионата Европы. Чемпионат проходит в столице Армении Ереване.

В финале в весовой категории до 86 кг Георгий одержал яркую победу над хозяином ринга, представителем Армении Рафаэлем Ованисяном. Так описывает бой Барадий Булатов в группе «Борцы Бурятии»:

«Бой был настоящей рубкой – Рафаэль Ованисян не хотел уступать у себя дома и всё время шёл вперёд, провоцируя на открытый размен ударами. Но техническое превосходство и опыт Кушиташвили сыграли в поединке решающую роль: он был намного точнее в разменах и гораздо чаще попадал акцентированными ударами. В результате Ованисян во втором раунде побывал в нокдауне, а под конец боя едва держался на ногах. Стоит отдать должное мужеству и стойкости Рафаэля Ованисяна - он дрался до самой последней секунды, но лишь гонг спас его от нокаута. По истечении трёх раундов судьи отдали победу Георгию Кушиташвили. Таким образом, представитель бурятской школы бокса поднялся на высшую ступень пьедестала почёта чемпионата Европы, завоевав золото».

На пути к финалу Кушиташвили одержал победы над итальянцем Давиде Брито, Владимиром Мирончиковым из Сербии и румыном Паулем Арадонаэ.

Отметим, российские спортсмены отстранены от участия в чемпионате Европы.

Как сообщал «Байкал-Daily», выросший в селе Бичура Георгий Кушиташвили начал выступать за Грузию этой весной. Он покинул сборную России после громкого скандала с задержанием с наркотиками и нападением на росгвардейца. Боксёра осудили на три года условно с испытательным сроком два года. В конце 2021 года судимость с Георгия сняли, однако в национальную сборную он так и не вернулся. Сперва пробовал себя на профессиональном ринге, а затем начал выступать под флагом Грузии.

Будучи в сборной России, Георгий дважды выигрывал чемпионаты страны – в 2015 и 2018 годах. В 2017 году считался одним из фаворитов на чемпионате Европы. Однако поскольку турнир проходил в Харькове, Георгия попросту не пустили в страну украинские пограничники в связи с тем, что он ранее посещал Крым.

В 2019 году Кушиташвили впервые выступил на чемпионате мира, где уступил в четвертьфинале четырёхкратному чемпиону мира и олимпийскому чемпиону Хулио Ла Крусу.

Кстати, что касается истории с судимостью, Георгий в одном из интервью отмечал, что «все имеют право на ошибку», и «каждый заслуживает второго шанса».

На чемпионате Европы в Ереване выступал также ещё один боксёр из Бурятии Тамир Галанов. Сейчас он представляет Сербию. У Тамира также непростая история: в 2017 году под флагом России он завоевал бронзу чемпионата мира. В 2019 году в его пробе обнаружили допинг, и спортсмена дисквалифицировали на два года.




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