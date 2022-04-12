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Бурятский боксёр начал выступать за Грузию

Бурятский боксёр начал выступать за Грузию
Общество, 
Георгий Кушиташвили одержал победу под грузинским флагом

Боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили начал выступать за сборную Грузии. Под флагом этой страны Георгий боксировал на международном турнире «Золотой пояс», который проходил в Румынии.

Кушиташвили одержал победу в весе до 86 кг. В финале он победил боксёра из Бельгии Виктора Шелстрате.

- Закончился турнир в Румынии всем спасибо за поддержку! Спасибо большое команде Грузии за тёплый приём, - поблагодарил Георгий Кушиташвили на своей странице в Instagram (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской).

Бурятский боксёр к этому турниру набрал вес, сменив весовую категорию (прежней привычной была 81 кг).

Кушиташвили уроженец села Бичура. Он был членом сборной России с большими перспективами. Дважды выигрывал чемпионаты страны – в 2015 и 2018 годах. В 2017 году назывался одним из фаворитов на чемпионате Европы. Однако поскольку турнир проходил в Харькове, Георгия попросту не пустили в страну украинские пограничники в связи с тем, что он ранее посещал Крым. В 2019 году Кушиташвили впервые отобрался на чемпионат мира, где уступил в четвертьфинале четырёхкратному чемпиону мира и олимпийскому чемпиону Хулио Ла Крусу.

Зимой 2020 года произошло роковое событие в жизни Георгия. Его задержали за хранение наркотиков и нападение на росгвардейца. Боксёра осудили на три года условно с испытательным сроком два года. В конце 2021 года судимость с Георгия сняли. Вскоре его вновь пригласили в сборную России.

К тому времени Кушиташвили уже дебютировал на профессиональном ринге. Он выиграл у россиянина Дениса Грачева, а также победил нигерийца Олареваджу Сегуна.

Сам Георгий в одном из интервью отмечал, что «все имеют право на ошибку», и «каждый заслуживает второго шанса».

спорт бокс Грузия

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