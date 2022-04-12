Георгий Кушиташвили одержал победу под грузинским флагом
Боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили начал выступать за сборную Грузии. Под флагом этой страны Георгий боксировал на международном турнире «Золотой пояс», который проходил в Румынии.
Кушиташвили одержал победу в весе до 86 кг. В финале он победил боксёра из Бельгии Виктора Шелстрате.
- Закончился турнир в Румынии всем спасибо за поддержку! Спасибо большое команде Грузии за тёплый приём, - поблагодарил Георгий Кушиташвили на своей странице в Instagram (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской).
Бурятский боксёр к этому турниру набрал вес, сменив весовую категорию (прежней привычной была 81 кг).
Кушиташвили уроженец села Бичура. Он был членом сборной России с большими перспективами. Дважды выигрывал чемпионаты страны – в 2015 и 2018 годах. В 2017 году назывался одним из фаворитов на чемпионате Европы. Однако поскольку турнир проходил в Харькове, Георгия попросту не пустили в страну украинские пограничники в связи с тем, что он ранее посещал Крым. В 2019 году Кушиташвили впервые отобрался на чемпионат мира, где уступил в четвертьфинале четырёхкратному чемпиону мира и олимпийскому чемпиону Хулио Ла Крусу.
Зимой 2020 года произошло роковое событие в жизни Георгия. Его задержали за хранение наркотиков и нападение на росгвардейца. Боксёра осудили на три года условно с испытательным сроком два года. В конце 2021 года судимость с Георгия сняли. Вскоре его вновь пригласили в сборную России.
К тому времени Кушиташвили уже дебютировал на профессиональном ринге. Он выиграл у россиянина Дениса Грачева, а также победил нигерийца Олареваджу Сегуна.
Сам Георгий в одном из интервью отмечал, что «все имеют право на ошибку», и «каждый заслуживает второго шанса».
Бурятский боксёр начал выступать за Грузию
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