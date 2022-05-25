Спортсмен проиграл сопернику из Германии
В столице Армении проходит чемпионат Европы по боксу. Как сообщал «Байкал-Daily», в соревнованиях принимают участие боксёры из Бурятии.
К сожалению, вчера, 24 мая, Тамир Галанов, выступающий за Сербию в весовой категории 54 кг, проиграл раздельным решением (1:4) немецкому боксёру и выбыл с соревнований.
Сегодня свой первый бой проведёт Георгий Кушиташвили. Противостоять ему будет итальянец Давиде Брито.
- Начало боёв в 19:00 по улан-удэнскому времени (бой будет 11-м в очереди), - сообщает группа «Борцы Бурятии».
Бурятский боксёр выбыл из чемпионата Европы
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