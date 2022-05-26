На Украине погиб 20-летний контрактник из Бурятии

Погибший в ходе спецоперации Игорь Ситников был уроженцем Тарбагатайского района



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии Ситников Игорь Геннадьевич. Ему было 20 лет.



Игорь Ситников родился 4 декабря 2001 года в посёлке Николаевский Тарбагатайского района. Окончил Заводскую среднюю школу. За время учёбы показал себя дисциплинированным, прилежным и отзывчивым учеником.



- По характеру был активным, целеустремленным, доброжелательным и трудолюбивым. Позитивный по жизни, с открытым сердцем, принимал активное участие в общественной и спортивной жизни класса. Всегда уважительно относился к старшим, - сообщается в районной группе «Тарбагатай-инфо».



Получил среднее профессиональное образование в техникуме строительства и городского хозяйства. После окончания техникума был призван на срочную службу в одну из войсковых частей в Улан-Удэ. В январе 2021 года перешёл на контрактную службу.



В спецоперации принимал участие с апреля. Геройски погиб 16 мая.



- Ушёл наш земляк, светлый человек, оптимист по жизни, который был опорой своей семье, друзьям и всем, кто его знал. Невосполнимая утрата для родных и близких людей. Выражаем глубокие соболезнования матери и отцу, всем родным и близким, друзьям, учителям и одноклассникам Игоря, с честью и достоинством, выполнившим святой долг перед Отечеством, - говорится в сообщении администрации сельского поселения «Заводское».



Прощание состоится 27 мая в Улан-Удэ, в здании лукодрома.



