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Глава Бурятии проконтролировал ход строительства школы в селе Клюевка

Глава Бурятии проконтролировал ход строительства школы в селе Клюевка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На объекте менялись подрядчики

В субботу, 7 мая, в ходе целевой поездки в Кабанский район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил строительство средней школы в селе Клюевка. В ходе осмотра школы он отметил, что лично возьмёт на контроль завершение её строительства и ввод в эксплуатацию к 1 сентября.

- Тут вопрос затянулся непозволительно, но была череда различных обстоятельств, начиная с неудачного проекта, затем несколько подрядчиков менялись. Сейчас школа уже на финишной прямой. Специально приехал для того, чтобы проконтролировать, как идёт ход работ, какие вопросы есть, на что нужно обратить внимание, чтобы к 1 сентября школа заработала, и дети уже смогли пойти учиться в новые классы. Буду контролировать лично, чтобы к новому учебному году всё было сделано, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Глава Бурятии также обратил внимание на то, что подрядчик, отвечающий за поставку оборудования для клюевской школы, выполнил свои обязательства в срок, и на сегодня вся необходимая мебель и оборудование отгружены.

- Подрядчик по строительству школы сорвал сроки, а поставщики мебели выполнили свои обязательства в срок, и мебель привезли. Чтобы мебель на улице не хранить, её в школе расставили. Отдельно обсудили этот момент, коллеги обратят внимание. И оборудование, и вся мебель не будет расставляться сейчас, только после проведения отделочных работ и очистки помещений, - отметил глава республики.

Как сообщили в правительстве региона, также Алексей Цыденов дал поручение управлению капитального строительства организовать «народный контроль» за ходом завершения строительства школы. «Необходимо определиться с конкретным человеком – это не должен быть, кто попало и постоянно меняющийся. Необходимо, чтобы это был кто-то из учителей или из родительского комитета», - добавил глава Бурятии.
школы

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