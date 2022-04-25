 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 апреля

24 апреля

Популярное

Знаменитый «Пухляш» вошёл в транс в Бурятии

Знаменитый «Пухляш» вошёл в транс в Бурятии
Общество, 
Новое трэвел-шоу «Приехали!» началось с путешествия в Улан-Удэ

На канале МУЗ-ТВ вышла премьерная серия тревел-шоу «Приехали!» (16+). Ведущим стал харизматичный актёр, шоумен и танцор Дмитрий Красилов, известный всей стране под псевдонимом «Пухляш».

В первом выпуске шоу он отправился в Бурятию, где вошёл в транс вместе с шаманами, освоил «небесное» письмо, а также попытался выиграть корову.

Своё путешествие Красилов начал с Улан-Удэ. Он пообщался с горожанами и узнал, где в столице Бурятии можно вкусно поесть, куда сходить, чем можно развлечься. Первым местом посещения стал дацан Ринпоче Багша на Лысой горе.

- Местные называют эту гору Лысой, потому что когда-то здесь и в правду был пустырь. А сейчас здесь возвышается дацан Ринпоче Багша, - с этих слов он начал рассказ о дацане.

Священнослужитель рассказал звёздному ведущему про молитвенный колокол, который исполняет желания. Дмитрий воспользовался ситуация, и ударил в колокол, покрутил молитвенные барабаны и привязал хии морин.

Далее он отправился в гости к шаманам, которые делали поклонение Белому Старцу. Здесь Красилов поучаствовал в ритуале и поделился своими впечатлениями.

- Меня что-то поглотило, просто что-то сверху окутало, грубо говоря, - рассказал о впечатлениях «Пухляш».

После ритуала он пообщался с шаманом, который рассказал, что после обрядов они очень устают. Остаются лишь силы на еду и сон. «Я точно также делаю», - пошутил Дима Красилов. В завершении ведущий сделал подношение Белому Старцу для удачных съёмок.

Ни один выпуск про Бурятию не обходится про национальную кухню. Дмитрий Красилов рассказал про буузы. Он сам приготовил и отведал знаменитое блюдо.

- Это просто сказка! – сказал Красилов, попробовав бульон из буузы. – Это было феерично, да что там… Это было буузеично! – заключил ведущий.

Затем он отправился в пригородный Заиграевский район. В этнокомплексе «Степной кочевник» его встретили по бурятским обычаям – с хадаком и обрядом очищения. Затем он сыграл в кости, а потом станцевал традиционный бурятский танец ёхор.

- Ёхор – объединяющий танец. И после того, как я объединился с этими людьми, с этой культурой, я отправляюсь на поиски интересного сувенира, - сказал Дима Красилов.

Для этого он отправился на мастеру каллиграфии, чтобы научиться основам «небесного письма». После небольшого обучения он написал на старомонгольском название передачи, забрав этот листок в качестве сувенира.

- В финале, глядя на вечерний Улан-Удэ, хотелось бы вам пожелать, друзья, путешествуйте! Открывайте новые города, и вы никогда не останетесь голодными, по крайней мере духовно, - сказал Красилов, а затем обратился к съёмочной группе, - Ребят, а чего у меня все подводки про еду, а?

Как сообщал «Байкал-Daily», на съёмки Пухляш приезжал в Бурятию в марте. О визите в республику он рассказал через свою страницу в соцсети.


телевидение телешоу путешествие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии сократился до минимума
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии сократился до минимума
Общество, 25.04.2022
Число смертей от коронавируса сегодня достигло 3000
В Иркутской области осудили сторожа, застрелившего рыбака
В Иркутской области осудили сторожа, застрелившего рыбака
Общество, 25.04.2022
Преступление произошло прошлым летом
В Улан-Удэ днём до +5 градусов
В Улан-Удэ днём до +5 градусов
Общество, 25.04.2022
Местами по региону небольшие осадки
В Бурятии пройдёт большой молебен у лика Богини Янжимы
В Бурятии пройдёт большой молебен у лика Богини Янжимы
Общество, 24.04.2022
Молебен проведут ширээтэ ламы всех дацанов во главе с Дид Хамба ламой
В Улан-Удэ скончался директор спортивной школы
В Улан-Удэ скончался директор спортивной школы
Общество, 24.04.2022
Василий Лобсанов умер на 63 году жизни
Православные жители Бурятии празднуют Пасху
Православные жители Бурятии празднуют Пасху
Общество, 24.04.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Свято-Одигитриевского собора
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2022
Общество, 24.04.2022
Субботники, начало дачного сезона, цветение вербы, ледоход на реках и другое в апрельской подборке снимков Сергея Тарасенко
Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство рыбака
Житель Иркутской области получил 8 лет за убийство рыбака
Общество, 24.04.2022
Преступление произошло летом прошлого года
Бурятский митрополит выступил с пасхальным посланием
Бурятский митрополит выступил с пасхальным посланием
Общество, 24.04.2022
Обращение митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа направлено духовенству, монашеству и всем православным
В Улан-Удэ в Этнографическом музее пройдёт праздник «Светлая Пасха»
В Улан-Удэ в Этнографическом музее пройдёт праздник «Светлая Пасха»
Общество, 24.04.2022
В программе - театрализованное шуточное действо, а также народные представления, посвящённые Пасхе
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано
За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано
Общество, 24.04.2022
Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^