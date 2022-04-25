Знаменитый «Пухляш» вошёл в транс в Бурятии

Новое трэвел-шоу «Приехали!» началось с путешествия в Улан-Удэ
На канале МУЗ-ТВ вышла премьерная серия тревел-шоу «Приехали!» (16+). Ведущим стал харизматичный актёр, шоумен и танцор Дмитрий Красилов, известный всей стране под псевдонимом «Пухляш».
В первом выпуске шоу он отправился в Бурятию, где вошёл в транс вместе с шаманами, освоил «небесное» письмо, а также попытался выиграть корову.
Своё путешествие Красилов начал с Улан-Удэ. Он пообщался с горожанами и узнал, где в столице Бурятии можно вкусно поесть, куда сходить, чем можно развлечься. Первым местом посещения стал дацан Ринпоче Багша на Лысой горе.
- Местные называют эту гору Лысой, потому что когда-то здесь и в правду был пустырь. А сейчас здесь возвышается дацан Ринпоче Багша, - с этих слов он начал рассказ о дацане.
Священнослужитель рассказал звёздному ведущему про молитвенный колокол, который исполняет желания. Дмитрий воспользовался ситуация, и ударил в колокол, покрутил молитвенные барабаны и привязал хии морин.
Далее он отправился в гости к шаманам, которые делали поклонение Белому Старцу. Здесь Красилов поучаствовал в ритуале и поделился своими впечатлениями.
- Меня что-то поглотило, просто что-то сверху окутало, грубо говоря, - рассказал о впечатлениях «Пухляш».
После ритуала он пообщался с шаманом, который рассказал, что после обрядов они очень устают. Остаются лишь силы на еду и сон. «Я точно также делаю», - пошутил Дима Красилов. В завершении ведущий сделал подношение Белому Старцу для удачных съёмок.
Ни один выпуск про Бурятию не обходится про национальную кухню. Дмитрий Красилов рассказал про буузы. Он сам приготовил и отведал знаменитое блюдо.
- Это просто сказка! – сказал Красилов, попробовав бульон из буузы. – Это было феерично, да что там… Это было буузеично! – заключил ведущий.
Затем он отправился в пригородный Заиграевский район. В этнокомплексе «Степной кочевник» его встретили по бурятским обычаям – с хадаком и обрядом очищения. Затем он сыграл в кости, а потом станцевал традиционный бурятский танец ёхор.
- Ёхор – объединяющий танец. И после того, как я объединился с этими людьми, с этой культурой, я отправляюсь на поиски интересного сувенира, - сказал Дима Красилов.
Для этого он отправился на мастеру каллиграфии, чтобы научиться основам «небесного письма». После небольшого обучения он написал на старомонгольском название передачи, забрав этот листок в качестве сувенира.
- В финале, глядя на вечерний Улан-Удэ, хотелось бы вам пожелать, друзья, путешествуйте! Открывайте новые города, и вы никогда не останетесь голодными, по крайней мере духовно, - сказал Красилов, а затем обратился к съёмочной группе, - Ребят, а чего у меня все подводки про еду, а?
Как сообщал «Байкал-Daily», на съёмки Пухляш приезжал в Бурятию в марте. О визите в республику он рассказал через свою страницу в соцсети.
Знаменитый «Пухляш» вошёл в транс в Бурятии
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