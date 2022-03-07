 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 марта

06 марта

Популярное

«Пухляш» приехал в Бурятию

«Пухляш» приехал в Бурятию
Общество,  Фото:https://www.instagram.com/dimakrasilove/
Дмитрий Красилов участвует в съёмках программы для телеканала Муз-ТВ

В Бурятию приехал известный «Пухляш», он же Дмитрий Красилов. Это участник шоу «Танцы на ТНТ»-4 (16+), звезда клипа группы Little Big, который был представлен накануне поездки на «Евровидение».

На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал несколько историй. В коротком видео он дал понять, что в Бурятии будут снимать трэвел-шоу для телеканала Муз-ТВ. Это видео было снято в этнокомплексе «Степной кочевник», здесь он бил в огромный барабан.

В ленте он опубликовал снимок на льду озера, назвав его местом силы.

 

- Байкал - место силы! Ты заряжаешь не только мощью, но и красивыми фоточками!!! Не правда ли? Хотели бы побывать там? – спросил Дмитрий у своих подписчиков.



Дмитрий Красилов прославился после появления в шоу «Танцы на ТНТ». Харизматичный танцовщик весом в 112 кг при росте в 162 см покорил жюри. Затем он снялся в клипе группы Little Big на песню Uno. Здесь он исполнял забавный танец с оригинальном голубом костюме. В народе его прозвали «Пухляшом».



телешоу Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Пухляш» приехал в Бурятию
«Пухляш» приехал в Бурятию
Общество, 07.03.2022
Дмитрий Красилов участвует в съёмках программы для телеканала Муз-ТВ
Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом
Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом
Общество, 07.03.2022
Во время встречи обсудили вопросы строительства Успенского кафедрального собора
Как в Улан-Удэ провожали зиму
Как в Улан-Удэ провожали зиму
Общество, 07.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
В Улан-Удэ сегодня до +5 градусов
В Улан-Удэ сегодня до +5 градусов
Общество, 07.03.2022
По республике переменная облачность
На льду Байкала обнаружили баню
На льду Байкала обнаружили баню
Общество, 06.03.2022
Сейчас бани и палатки изъяты, нарушителю выписали штрафы
В Улан-Удэ отпраздновали Масленицу
В Улан-Удэ отпраздновали Масленицу
Общество, 06.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
В Бурятии стартовал детский пасхальный конкурс
В Бурятии стартовал детский пасхальный конкурс
Общество, 06.03.2022
Работы принимаются до 30 апреля
Баскетболисты ДФО приедут в Читу на всероссийские соревнования
Баскетболисты ДФО приедут в Читу на всероссийские соревнования
Общество, 06.03.2022
В турнире примут участие команды общеобразовательных организаций
В Иркутске состоятся татаро-башкирские культурные фестивали
В Иркутске состоятся татаро-башкирские культурные фестивали
Общество, 06.03.2022
Мероприятия проведут как среди взрослых, так и среди детей
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 1
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 1
Общество, 06.03.2022
Раскопки Удинского острога на Батарейке, строительство отеля «Чингисхан» на Балтахинова, улица Смолина до небоскрёбов и многое другое

В Улан-Удэ врачи прооперировали пациента с оторванным ухом
В Улан-Удэ врачи прооперировали пациента с оторванным ухом
Общество, 06.03.2022
Медикам удалось сохранить ушную раковину пациента
В районе Бурятии благоустроят парк, сквер, площадь и аллею
В районе Бурятии благоустроят парк, сквер, площадь и аллею
Общество, 06.03.2022
Тарбагатайский район готовит амбициозные проекты по благоустройству
В Бурятии в лобовом столкновении легковушек пострадала женщина
В Бурятии в лобовом столкновении легковушек пострадала женщина
Общество, 06.03.2022
Чтобы извлечь пострадавшую из салона машины, на место вызвали спасателей
Жителей Иркутской области обучат истории региона
Жителей Иркутской области обучат истории региона
Общество, 06.03.2022
Завершением акции станет тестирование по истории области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^