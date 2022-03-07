«Пухляш» приехал в Бурятию









- Байкал - место силы! Ты заряжаешь не только мощью, но и красивыми фоточками!!! Не правда ли? Хотели бы побывать там? – спросил Дмитрий у своих подписчиков.











Дмитрий Красилов прославился после появления в шоу «Танцы на ТНТ». Харизматичный танцовщик весом в 112 кг при росте в 162 см покорил жюри. Затем он снялся в клипе группы Little Big на песню Uno. Здесь он исполнял забавный танец с оригинальном голубом костюме. В народе его прозвали «Пухляшом».









В Бурятию приехал известный «Пухляш», он же Дмитрий Красилов. Это участник шоу «Танцы на ТНТ»-4, звезда клипа группы Little Big, который был представлен накануне поездки на «Евровидение».На своей странице в Instagram Дмитрий опубликовал несколько историй. В коротком видео он дал понять, что в Бурятии будут снимать трэвел-шоу для телеканала Муз-ТВ. Это видео было снято в этнокомплексе «Степной кочевник», здесь он бил в огромный барабан.В ленте он опубликовал снимок на льду озера, назвав его местом силы.