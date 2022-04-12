Бурятия в пятёрке самых «деревянных» регионов России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Доля деревянных домов в республике всё ещё очень велика



Несмотря на то, что в России основной объём строящегося жилья приходится на кирпичные и монолитные дома (22,512 млн м2 и 19,227 млн м2 соответственно по итогам 2021 года), популярность деревянных домов растёт с каждым годом. Об этом сообщается на сайте Рослесинфорга.



Федеральная организация по лесоучёту опубликовала соответствующий рейтинг по регионам России.



Так, сообщается, что рынок деревянного домостроения в стране относительно небольшой по объёму. Однако по оценкам Рослесинфорга за последние 15 лет доля жилых домов, построенных с применением древесины, увеличилась в два раза и составляет 21,75%.



Если брать процентное соотношение состава жилого фонда, то самым «деревянным» регионом будет Республика Алтай. Здесь деревянные жилые постройки составляют 64,82% от общего количества жилья.



На втором месте находится Республика Тыва, где 62,95% жилого фонда составляют дома из дерева. Третье место в рейтинге занимает Якутия и 54,88% от общего объема жилья.



В пятёрку лидеров также входит Республика Бурятия и Забайкальский край - доля жилья из дерева в этих регионах также превышает половину от общего объема жилого фонда в площадном измерении.



Отмечается, что в России более 500 компаний, который так или иначе занимаются производством сборных деревянных домов. Среди регионов РФ лидером по развитию индустриального деревянного домостроения является Вологодская область.

