Отменены все ограничительные меры в учреждениях культуры
В Бурятии с 3 марта отменены ограничительные меры в деятельности учреждений культуры, кинотеатров, частных концертных организаций всех форм собственности. Остались только требования о масочном режиме и дезинфекции.
Как сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии, теперь не нужно предъявлять QR-коды, документы о вакцинации или о перенесённом заболевании, медотводе и ПЦР-тестов при посещении театров, концертных залов, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров.
В детских школах искусств можно проводить групповые занятия свыше 14 человек.
Вместе с тем, до 31 марта все мероприятия вне уставной деятельности организаций культуры, а также мероприятия на открытом воздухе разрешены при условии обязательного согласования с республиканским или районными оперативными штабами.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 марта глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о полном снятии ковидных ограничений. Из требований осталось только ношение масок в помещениях и на транспорте. На улице масочный режим соблюдать не нужно. Также сохраняются требования по дезинфекции помещений. «Это в общем-то важно и полезно и без ковида», - отметил Цыденов.
5 марта республиканский оперштаб принял решение о снятии режима «тотальной изоляции» в учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Также сняты ограничения по проведению спортивных мероприятий, включённых в соответствующие планы мероприятий. В аэропорту «Байкал» возобновляет работу зал прилёта для встречающих граждан.
В Бурятии кинотеатрам и театрам разрешили работать со 100% загрузкой
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