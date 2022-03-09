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В Бурятии кинотеатрам и театрам разрешили работать со 100% загрузкой

В Бурятии кинотеатрам и театрам разрешили работать со 100% загрузкой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отменены все ограничительные меры в учреждениях культуры

В Бурятии с 3 марта отменены ограничительные меры в деятельности учреждений культуры, кинотеатров, частных концертных организаций всех форм собственности. Остались только требования о масочном режиме и дезинфекции.

Как сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии, теперь не нужно предъявлять QR-коды, документы о вакцинации или о перенесённом заболевании, медотводе и ПЦР-тестов при посещении театров, концертных залов, культурно-досуговых учреждений, кинотеатров.

В детских школах искусств можно проводить групповые занятия свыше 14 человек.

Вместе с тем, до 31 марта все мероприятия вне уставной деятельности организаций культуры, а также мероприятия на открытом воздухе разрешены при условии обязательного согласования с республиканским или районными оперативными штабами.

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 марта глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о полном снятии ковидных ограничений. Из требований осталось только ношение масок в помещениях и на транспорте. На улице масочный режим соблюдать не нужно. Также сохраняются требования по дезинфекции помещений. «Это в общем-то важно и полезно и без ковида», - отметил Цыденов.

5 марта республиканский оперштаб принял решение о снятии режима «тотальной изоляции» в учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Также сняты ограничения по проведению спортивных мероприятий, включённых в соответствующие планы мероприятий. В аэропорту «Байкал» возобновляет работу зал прилёта для встречающих граждан.
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