Медики Бурятии запустили онлайн-акцию «Без тебя никак»









Система здравоохранения республики в условиях стремительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией работает с нагрузкой в разы больше привычной.



- На станции скорой помощи регистрируется увеличение объёма обращений в пять раз. Мы также работаем в условиях дефицита кадров, водителей – сотрудники, так же как и все обычные люди, заболевают. Тем не менее, мы не снижаем количество выездных бригад, чтобы своевременно оказывать медицинскую помощь. К сожалению, много вызовов, когда из-за повышенной тревожности люди вызывают бригаду при легком течении болезни. Вызывая скорую медицинскую помощь, помните, что в это время ее ожидают больные с инсультами, инфарктами, серьезными травмами. Соблюдайте спокойствие, все вызовы будут обслужены. В нашей общей борьбе нам надо быть вместе и заодно. Поддержи – без тебя никак! - обратилась фельдшер оперативного отдела Екатерина Селиверстова.



- Мы очень благодарны тем жителям, которые обезопасили себя, своё окружение и поставили прививки. Призываю вас четко следить за шестимесячным курсом и проходить своевременно ревакцинацию. Борьба с любой пандемией безуспешна, если каждый не вступит в нее. Поддержи и помоги себе и близким – вакцинируйся. Без тебя - никак! - обратился к жителю Закаменского района заместитель главного врача Закаменской центральной районной больницы по лечебной части, врач хирург Эдуард Батоцыренов.



- Количество вызовов на дом, посещений медицинских организаций и обращений к врачу в эти дни увеличилось в разы. Обращает на себя внимание и большое количество звонков в колл-центры. Просим проявить терпение – медицинская помощь будет оказана всем. Призываем всех позаботиться о здоровье близких и пройти вакцинацию или ревакцинацию в зависимости от сроков. Только коллективный иммунитет, то есть наша общая объединенная сила, даст нам возможность пройти эту волну. Поддержи, без тебя - никак! - обратилась Валентина Васильева, заместитель главного врача по лечебной работе Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД.



- Сегодня мы отражаем очередной удар ковида. Прежние сезоны мы отстояли много жизней благодаря тому, что большинство прошло вакцинацию. Рост заболеваемости еще продолжится. Мы не хотим допустить ситуации, чтобы кто-то из вас долго дожидался помощи. Мы для этого вышли на круглосуточную работу. В будни и выходные ждем вас в пунктах вакцинации. Одними усилиями врачей ситуацию не изменить. Нужно участие каждого из вас. Поддержи нас, помоги себе - вакцинируйся и береги здоровье. Без тебя никак! - обратилась медицинская сестра городской больницы № 2 Улан-Удэ Елена Эрдынеева.



Суточная заболеваемость выросла в 10 раз по сравнению с 1 января, когда регистрировалось 158 новых инфицированных в сутки.



- Мы мониторим обращения и жалобы наших жителей по различным источникам для того, чтобы понимать, где какие слабые места и проблемы у нас есть. Сегодня по всем медицинским организациям проводим рейды. Поскольку есть жалобы на фильтр-бокс в Городской больнице № 4, я выехала туда, чтобы оперативно разобрать ситуацию. Еще раз отмечу, дорогие друзья, ситуация непростая. В условиях редеющих рядов медиков крайне сложно добиваться безусловной доступности медпомощи. И проблемы есть, мы их видим и стараемся быстро решить. Прошу всех вас с пониманием отнестись к этому положению. Здоровья вам, пожалуйста, берегитесь и берегите близких, - призвала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Медицинские работники Бурятии объединились в акции #БЕЗ_ТЕБЯ_НИКАК. В видеообращениях они призывают каждого жителя республики поддержать их в борьбе с вирусом: пройти ревакцинацию, позаботиться о своем здоровье и носить маску, проявлять терпение, если не может быстро дозвониться до поликлиники. Также медики призвали сохранять спокойствие, и при лёгком течении болезни не занимать бригады скорой медицинской помощи.