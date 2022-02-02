В Бурятии стартовал фестиваль инженерно-технического творчества

Работы принимаются до 28 февраля



В Улан-Удэ стартовал открытый фестиваль инженерно-технического творчества «ИзобретариУМ».



- Приглашаем принять участие всех, кто желает показать себя в роли инженера-изобретателя и конструктора-проектировщика – всех желающих, связанных с любыми направлениями и видами в робототехнике, всех возрастов – от дошколят до педагогов и тренеров по робототехнике, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Фестиваль проводится в двух направлениях: «Машина Голдберга» и «База Знаний LEGO». В первом необходимо создать машину Голдберга на тему «Праздничный салют», которая может лопнуть воздушный шар, наполненный конфетти (звуковой эффект залпа салюта при лопанье шара обязателен) или запустить в воздух конфетти (любой эффект залпа салюта, кроме наложения звука). Второе направление включает в себя создание инструкций моделей, для выполнения поставленных задач на выбор:

- Подъём по канату;

- Преодоление стены;

- Робот-стрелок;

- Свободная категория.



Конкурсные работы принимаются до 28 февраля. Видеоролик должен быть размером не более 100 Мб, продолжительностью не более 5 минут.



Все подробности, условия участия и требования к конкурсным работам можно прочитать в положении фестиваля в аккаунте комитета по образованию администрации Улан-Удэ в соцсетях, сообщает пресс-служба ведомства.



Подведение итогов творческого направления фестиваля и оглашение результатов состоится до 15 марта. Все наградные материалы победители получат дистанционно.



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