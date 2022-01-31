В Улан-Удэ ежедневно госпитализируют до 20 беременных с коронавирусом

В ковидном стационаре в Городском перинатальном центре развёрнуты десятки коек
В Бурятии, где фиксируется рекордный рост заболеваемости коронавирусом, болеют и беременные женщины.
- В нашем учреждении также зарегистрирован рост. За сутки количество обращений доходит до 30-ти. Ежедневно мы госпитализирует до 15-20 пациенток с коронавирусной инфекцией, - сообщила заместитель главного врача Городского перинатального центра Екатерина Дегтярёва.
На сегодняшний день в ковидном стационаре на базе Городского перинатального центра развёрнуто 80 коек. Каждый день готовятся дополнительные места для заболевших, мобилизуется весь персонал, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
При появлении первых признаков коронавируса у беременных, прежде всего, необходимо сообщить врачу-гинекологу и следовать его рекомендациям.
Госпитализация беременных женщин необходима в случае средне-тяжёлой и тяжёлой формы заболевания.
- Как беременной защититься от COVID-19? Прежде всего, близкое окружение, домочадцы должны быть привиты против коронавируса. Привившись, вы создадите иммунную прослойку, которая защитит, прежде всего, вас, беременную и детей в вашем доме. Вовремя проходите ревакцинацию, поддерживайте иммунитет на должном уровне. Беременные в группе риска по тяжёлому течению COVID-19 должны сами пройти вакцинацию после 22 недели беременности. Лучше всего позаботиться о себе и будущем малыше еще на этапе планирования и привиться до наступления беременности. В период подъема заболеваемости соблюдайте режим самоизоляции, не посещайте места массового скопления! Проводите дома влажную уборку, после каждого прихода с улицы тщательно мойте руки, промывайте нос, - призвали в минздраве Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии девятый день подряд обновляются рекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом. Так, накануне ковид выявили у 1579 человек.
В январе после родов от осложнений от коронавируса скончалась 19-летняя улан-удэнка.
В Улан-Удэ ежедневно госпитализируют до 20 беременных с коронавирусом
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