В Бурятии отменены или перенесены спортивные соревнования

Меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике



В Бурятии ежегодный открытый чемпионат республики по бодибилдингу «Baikal Golden Stars», который должен был состоятся 6 марта, переносится на осень 2022 года. Перенос сроков связан с ситуацией с коронавирусом в регионе.



Также из-за введённых ограничений отменено первенство Бурятии по спортивному ориентированию, которое должно было пройти 5 февраля. Вместо него будет проведён тренировочный старт для сборной РБ в виде 4 этапа Зимнего кубка Бурятии.



Ранее, на выходных, был перенесён до улучшения эпидемиологической обстановки второй этап любительских соревнований по ледовым гонкам «Лёд 2022».



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