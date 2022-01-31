Меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике
В Бурятии ежегодный открытый чемпионат республики по бодибилдингу «Baikal Golden Stars», который должен был состоятся 6 марта, переносится на осень 2022 года. Перенос сроков связан с ситуацией с коронавирусом в регионе.
Также из-за введённых ограничений отменено первенство Бурятии по спортивному ориентированию, которое должно было пройти 5 февраля. Вместо него будет проведён тренировочный старт для сборной РБ в виде 4 этапа Зимнего кубка Бурятии.
Ранее, на выходных, был перенесён до улучшения эпидемиологической обстановки второй этап любительских соревнований по ледовым гонкам «Лёд 2022».
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии отменены или перенесены спортивные соревнования
Общество, Фото:
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