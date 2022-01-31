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Министр здравоохранения Бурятии проверила ситуацию с очередями к врачам

Министр здравоохранения Бурятии проверила ситуацию с очередями к врачам
Власть,  Фото:страница Евгении Лудуповой
Главной проблемой амбулаторных центров названа нехватка персонала

29 января министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова посетила с проверкой амбулаторные центры (туда обращаются пациенты с признаками ОРВИ и коронавируса).

- Особое внимание я уделила работе ГБУЗ «Городская больница 4», - сообщила Евгения Лудупова на своей странице в Instagram.

Она осмотрела организацию фильтр-боксов для пациентов с признаками ОРВИ и COVID-19, работу call-центра, побеседовала с пациентами. В итоге замечания, которые поступали в адрес поликлиники, Евгения Лудупова назвала «справедливыми».

- Основная проблема – нехватка персонала. Врачи, медсёстры, операторы заболевают, уходят на больничные. В связи с этим увеличиваются очереди. Сейчас мы мобилизуем все силы, оперативно ищем недостающие кадры, - пояснила глава минздрава.

Министр рассказала, что для фильтр-боксов будут отведены другие, более просторные помещения, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Она отметила, что это необходимо для комфорта пациентов.

- Уважаемые земляки! - обратилась Евгения Лудупова к жителям Бурятии. – Понимаю, что время очень тяжёлое, у многих из нас зашкаливает уровень стресса и тревожности. Но прошу не поддаваться панике, течение заболевания проходит, по большей части, в легкой форме. Проанализировав сообщения врачей, я выяснила, что большинство пациентов обращаются за медицинской помощью с лёгкими формами заболевания.

В ходе посещения амбулаторий минздрав выяснил, что самое большое число звонков в поликлиники приходится на время с 8 до 12 часов утра.

- Если у вас есть такая возможность, отложите своей звонок, перезвоните в послеобеденное время. По возможности оставайтесь дома, не контактируйте с другими людьми. Ситуация серьёзная, медицинские работники работают с большим напряжением, преодолевая колоссальные нагрузки, - отметила глава минздрава Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», за минувшие сутки коронавирус выявили у 1579 жителей Бурятии. Это очередной рекорд. 
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