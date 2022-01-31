Главный врач инфекционной больницы дала разъяснения по этому поводу
В минздраве Бурятии продолжает работу круглосуточный оперативный штаб по организации медицинской помощи пациентам с COVID-19 под руководством министра Евгении Лудуповой. На заседании оперштаба 31 января она заслушала доклады главных врачей о работе в выходные и за последние сутки. В оперативном режиме разрабатываются решения существующих проблем, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова сообщила о большом объёме обращений пациентов с просьбой провести компьютерную томографию лёгких. При этом большинство обращающихся болеют в лёгкой форме. Они хотят пройти процедуру по собственной инициативе без соответствующих показаний врача.
- При умеренных симптомах коронавируса не нужно делать КТ, поскольку она никак не повлияет на ход лечения, которое итак симптоматическое. Более того, томография – это дополнительная лучевая нагрузка, опасная для организма, и она назначается с учетом и взвешиванием всех рисков. КТ исследование проводят не раньше 6-го дня от начала заболевания, при наличии температуры выше 38 градусов и одышки. КТ - это облучение человека, делать в первые дни болезни или при удовлетворительном самочувствии, с нормальной температурой не надо, так как нет изменений на КТ, и человек получает ненужную дозу рентгеновского облучения, - отметила Татьяна Сымбелова.
Главный врач призвала пациентов следовать схеме лечения врача, и не предпринимать самостоятельно действий, которые могут навредить.
В Бурятии больные ковидом необоснованно просят КТ
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