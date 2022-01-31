Популярный зимний праздник пока официально не отменяют
Проведение всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в Бурятии перенесли до стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба минспорта республики.
По предварительным данным, участвовать в «Лыжне России» планируют несколько тысяч жителей Бурятии самого разного возраста.
В минспорта пока призывают любителей лыжного спорта готовиться к соревнованиям ещё усерднее.
«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Отметим, её не отменяли ни в 2020-м, ни в 2021 годах. Год назад в ежегодном забеге приняли участие 850 лыжников.
В последние дни в Бурятии фиксируется ежедневное обновление рекорда по суточному приросту заболевших коронавирусом. Так, вчера выявили 1579 заражённых ковидом. Из-за резкого роста заболеваемости в республике введён ряд ограничительных мер. В их числе перевод всех школ на дистанционное обучение, временное закрытие компьютерных клубов, сокращение времени работы общепита, отмена концерта в честь Сагаалгана на площади Советов и пр.
В Бурятии «Лыжню России» перенесли на неопределённый срок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Свыше 40 тысяч питомцев стали пассажирами поездов
Сегодня состоятся 57 религиозных молебнов и ритуальных костров
В ковидном стационаре в Городском перинатальном центре развёрнуты десятки коек
Пик сейсмоактивности на Байкале зафиксировали в прошлом году учёные
Температура опустится до -40 градусов
Численность населения России за 2021 год снизилась почти на 693 000 человек
В Бурятии построят три «умные» спортплощадки и модульный спортзал
Хуралы проходят по расписанию
Сегодня в столице Бурятии проходит Дугжууба
Выпуски с участием Эржены Санжиевой появятся весной
Еши Нянюевич Цыбиков создал хирургическую школу Бурятии
Более 1,5 тысяч жителей заразились за сутки
Входящие звонки пациентов будут обрабатывать быстрее
В видеообращениях медики призывают каждого жителя республики поддержать их в борьбе с вирусом
Ограничений в подношениях не бывает, но есть важные моменты