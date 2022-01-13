Умершей было всего 19 лет
В Улан-Удэ после родов умерла 19-летняя девушка, которая ранее подхватила коронавирус.
24 ноября беременная заболела COVID-19. 26 ноября была госпитализирована в ковидный стационар городского перинатального центра.
- Состояние было без динамики. Было принято решение о досрочном родоразрешении. 4 декабря произошло родоразрешение. 18 декабря переведена в ковидный стационар инфекционной больницы. Несмотря на терапию, поражение лёгких достигло 90 %. 11 января на 37 сутки после родов пациентка скончалась от осложнений COVID-19, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.
Отметим, лечение проводилось под контролем федерального центра ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова». В минздраве отметили, что были применены «все необходимые современные лекарственные препараты на основе утверждённых клинических рекомендаций». Неоднократно проводились консилиумы, в том числе с привлечением врачей федерального центра.
Умершая девушка не была привита от коронавируса. В связи с этим минздрав Бурятии обратился к жителям:
«Просим окружение беременных женщин привиться против COVID-19, чтобы уберечь их от тяжёлых последствий болезни. Беременные из группы риска могут привиться двухкомпонентной вакциной Спутник V с 22-й недели беременности. Прививка от COVID-19 значительно снижает риски тяжёлого течения заболевания и осложнений беременности будущей мамы в условиях пандемии».
Улан-удэнка умерла после родов из-за осложнений от COVID-19
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