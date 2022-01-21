Рейд внеплановый
В 100-х кварталах Улан-Удэ идёт внеплановый рейд по собакам. В рейде участвуют сотрудники полиции, администрации Октябрьского района, комитета городского хозяйства и другие.
Работают семь мобильных групп, четыре экипажа отлова. Мобильные группы проверяют регистрацию домашних животных и разъясняют правила их содержания.
Во время рейда горожанин рассказал о том, как вчера забрал собаку из приюта. Собака была отловлена по жалобам на агрессию.
– Искал собаку овчарку. Случайно наткнулся на объявление от приюта о пристрое. Приехал и забрал чипированную, стерилизованную собаку. Сейчас собака в вольере, на адаптации, потом поедем на плановый приём к ветеринару, – рассказал он.
По республиканскому закону «Об административных правонарушениях» за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрены штрафы в размере от трех до 100 тысяч рублей, за нарушение правил регистрации домашних животных – от трёх до 20 тысяч, за допущение нападения собак на человека с причинением вреда – от трех до 100 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», предыдущий рейд состоялся 19 января на Левом берегу – спустя несколько дней после того, как собака покусала здесь женщину за лицо. Во время рейда отловили 38 собак.
Прошлой ночью сторожевая собака хотошо напала на 18-летнего парня на Верхней Берёзовке. Хозяйку собаки нашли, её хотят привлечь по двум административным статьям.
В 100-х кварталах Улан-Удэ идёт «собачий» рейд
Общество, Фото:
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