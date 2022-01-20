В Чите откроется выставка, посвящённая Сагаалгану

Посетителей познакомят с культурой и обычаями бурятского народа



Завтра, 21 января, в музейно-выставочном центре Забайкальского края в Чите откроется традиционная выставка национального искусства «Белый месяц – Сагаалган». Экспозиция познакомит с культурой и обычаями бурятского народа.



Посетители увидят живописные полотна и графические зарисовки, скульптуры, элементы национального костюма, работы декоративно-прикладного искусства, в том числе резьба по дереву.



- На выставке будут представлены предметы из шерсти. Валяние из шерсти – традиционное национально ремесло. Такие вещи создают атмосферу праздника, знакомят с культурой и обычаями бурятского народа и буддизма. Посетители увидят обустройство быта в юрте и проводы невесты, танец орла и Сурхарбан («три игры мужей»), религиозные атрибуты. Они созданы как заслуженными мастерами и хранятся в музейном фонде, так и современниками, - рассказали в музее.



Выставка будет работать с 21 января до 20 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

