Посетителей познакомят с культурой и обычаями бурятского народа
Завтра, 21 января, в музейно-выставочном центре Забайкальского края в Чите откроется традиционная выставка национального искусства «Белый месяц – Сагаалган». Экспозиция познакомит с культурой и обычаями бурятского народа.
Посетители увидят живописные полотна и графические зарисовки, скульптуры, элементы национального костюма, работы декоративно-прикладного искусства, в том числе резьба по дереву.
- На выставке будут представлены предметы из шерсти. Валяние из шерсти – традиционное национально ремесло. Такие вещи создают атмосферу праздника, знакомят с культурой и обычаями бурятского народа и буддизма. Посетители увидят обустройство быта в юрте и проводы невесты, танец орла и Сурхарбан («три игры мужей»), религиозные атрибуты. Они созданы как заслуженными мастерами и хранятся в музейном фонде, так и современниками, - рассказали в музее.
Выставка будет работать с 21 января до 20 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Чите откроется выставка, посвящённая Сагаалгану
Общество, Фото:
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