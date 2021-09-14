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На улан-удэнской площади появились «тайга», «тундра» и «горы»

На улан-удэнской площади появились «тайга», «тундра» и «горы»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Площадь Революции, где шла реконструкция, стала доступна для горожан

Площадь Революции в Улан-Удэ после реконструкции открылась для горожан. Официальное открытие состоится в ближайшее время, так как ещё ведутся финальные работы по установке фасадных панелей, по покраске клумб, сообщили в комитете городского хозяйства.

Реконструкция площади Революции – это первый этап благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам.

Здесь появился сухой фонтан, который власти города называют первым в Бурятии. Водная часть сухого фонтана находится не на поверхности - она скрыта под землей в подземной чаше. Струи устремляются вверх прямо из неё, взлетая над площадью. Всего в фонтане будет 20 струй воды и светодинамическая подсветка. 3 сентября успешно прошёл пробный запуск фонтана.

 
Впервые на площади устроена масштабная система водополива газона, деревьев и кустарников. В августе был высажен 31 клён из иркутского питомника.

В ходе реконструкции было обустроено 14 новых плавных бионических клумб, часть из которых выполняют роль скамеек.

На трёх больших клумбах созданы ландшафтные композиции из растений, произрастающих на всей территории Бурятии.



Так, на первой клумбе рядом с улицей Ленина появилась композиция «Тайга» с использованием саженцев рябины, яблони сибирской, сосны, кедровой сосны, лиственницы, рододендрона.

На клумбе рядом с сухим фонтаном выросли «Горы» (высотная поясность), на которых посадили березу карликовую, кедровый стланик, бадан, мох, лишайник.

«Тундра» находится на клумбе по ул. Коммунистическая. Состоит из кедровой сосны, кедрового стланика и мха.





озеленение площадь Революции благоустройство

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