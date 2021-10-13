Бурятская таможня проведёт акцию «На что жалуетесь?»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мероприятие состоится в следующую пятницу



Бурятская таможня 29 октября проводит традиционную акцию «На что жалуетесь?». В ходе акции любой человек может обратиться в рабочее время в Бурятскую таможню с жалобой.



В процессе проведения акции должностные лица правового отделения разъяснят порядок обращения лиц в таможенные органы. В случае необходимости должностные лица правового отделения разъяснят гражданам порядок обжалования решений, действий (бездействия) в сфере таможенного дела, помогут написать заявление или жалобу на должностных лиц таможенных органов.



- Цель акции – помощь гражданам, участникам внешнеэкономической деятельности, предпринимателям, физическим лицам разобраться в сложных ситуациях, оперативно разрешить спорные ситуации, не доводя дела до судебных разбирательств, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



В таможне в круглосуточном режиме действует «телефон доверия» (3012) 330-000, позвонив на который, можно сообщить о злоупотреблении таможенниками существующих правил, фактах коррупции, нарушении служебной дисциплины или недостойного поведения.

