Мероприятие состоится в следующую пятницу
Бурятская таможня 29 октября проводит традиционную акцию «На что жалуетесь?». В ходе акции любой человек может обратиться в рабочее время в Бурятскую таможню с жалобой.
В процессе проведения акции должностные лица правового отделения разъяснят порядок обращения лиц в таможенные органы. В случае необходимости должностные лица правового отделения разъяснят гражданам порядок обжалования решений, действий (бездействия) в сфере таможенного дела, помогут написать заявление или жалобу на должностных лиц таможенных органов.
- Цель акции – помощь гражданам, участникам внешнеэкономической деятельности, предпринимателям, физическим лицам разобраться в сложных ситуациях, оперативно разрешить спорные ситуации, не доводя дела до судебных разбирательств, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
В таможне в круглосуточном режиме действует «телефон доверия» (3012) 330-000, позвонив на который, можно сообщить о злоупотреблении таможенниками существующих правил, фактах коррупции, нарушении служебной дисциплины или недостойного поведения.
Бурятская таможня проведёт акцию «На что жалуетесь?»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Противники QR-кодов чаще всего встречаются среди юристов
Мероприятие состоится в следующую пятницу
Нынешний старый мост называют «самым опасным в России»
Амбулаторное лечение проходят почти две тысячи больных
Пострадавшая скончалась в больнице
Деньги на ремонт выделили спонсоры
Прокуратура выявила нарушение в деятельности оптовой компании
В дело вмешалась прокуратура
Потерпевшему удалось выжить
Поручено рассмотреть возможность внедрения этой системы с 1 ноября
Пассажиров просят планировать свои поездки с учётом изменений в расписании
Желающие смогут анонимно и бесплатно пройти тест на ВИЧ
Днём воздух прогреется до +11
Общество, 12.10.2021
Мероприятие проведут в этнографическом музее народов Забайкалья
Общество, 12.10.2021
Девочка получила имя в честь богини мудрости