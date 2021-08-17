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Строящийся мост в Улан-Удэ могут назвать в честь президента

Строящийся мост в Улан-Удэ могут назвать в честь президента
Общество, 
Организаторы конкурса заверяют, что так голосовали сами жители Бурятии

В Бурятии завершился конкурс «Третий мост – новая жизнь», в рамках которого все желающие могли предложить свой вариант названия строящегося третьего моста через Уду.

По итогам конкурса определён топ-10 самых часто присылаемых названий. Самым популярным среди конкурсантов стало название мост «Президентский», заявили в пресс-службе правительства Бурятии.

Конкурс проходил с 20 июля по 14 августа, всего жители республики прислали 355 вариантов названий.

Результаты конкурса озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Предложений было много, но одно было самое популярное и, наверное, самое логичное – это мост «Президентский». И была ещё одна история, на мой взгляд, очень трогательная, назвать мост «Эры». На берегу в пятиэтажном доме живёт бабушка Эра Яковлевна, ей 85 лет, и она каждый день из окна смотрит за тем, как строится мост. И обещала обязательно дождаться окончания строительства, пройти, проехать по мосту. На открытие моста мы её точно пригласим. Повторюсь, было очень много предложений, и мост «Сансары», и мост «Дружбы», итоги ещё подводятся, но пока лидирует мост «Президентский», - отметил Алексей Цыденов.

Все работы по строительству третьего моста ведутся согласно графику. На сегодняшний день идёт перенос электрических сетей, сетей водо- и теплоснабжения, готовится площадка для строительства путепровода под железной дорогой и дорожных развязок.

- Масштаб строительства очень большой, текущий контракт только на семь млрд. рублей, помимо моста, будут ещё дороги и развязки. Поистине, президентский размах. Идёт всё в графике, благодаря строительству у нас и «Улан-Удэстальмост» загружен заказами, у завода большой объём работ. Так, что у нас здесь такая синергия – решаем транспортный, экономический вопрос, вопрос создания дополнительных рабочих мест в Бурятии, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Мост через Уду и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная будет четырёхполосным. Его длина составит 202 метра, ширина – 26 метров. Строительная высота пролетного строения с учётом покрытия проезжей части составит 2864 мм. Мост будет освещен, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками, планируется благоустройство прилегающей территории к мосту и участка под ним.

Строительство моста должно завершиться к 2024 году.


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