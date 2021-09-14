Коронавирус в Бурятии унёс жизни ещё трёх пенсионеров

Темпы суточного прироста COVID-19 практически не меняются
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 76 человек. Из них в Улан-Удэ 27.
Заболеваемость по-прежнему остаётся примерно на одном уровне. Как сообщал «Байкал-Daily», ровно неделю назад, 7 сентября, суточный прирост впервые с конца мая опустился ниже отметки «80» - тогда было 76 новых заболевших. 8 сентября заболели 77 человек, 9 сентября – 79, 10 сентября – 78, 11-го – 77, 12-го – 79, ну а накануне, 13-го – 76.
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 57 565 случаев заражений COVID-19. Из них 49% (28 003) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от коронавируса 49 372 человека. Накануне выписали из больниц 26 вылечившихся пациентов, ещё 66 человек были дополнительно сняты с наблюдения.
Скончались за минувшие сутки трое больных коронавирусом. Их точный возраст и пол не раскрывается, известно лишь, что все трое были старше 65 лет. В последнее время летальные исходы снизились до единичных. К слову, печальным рекордом за всё время является 24 умерших за сутки (столько было 24 июня).
За всё время в Бурятии скончались 1804 пациента с COVID-19.
В стационарах республики сегодня получают лечение 340 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на четыре меньше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации лежат 43 пациента, из них 26 старше 65 лет. На ИВЛ – 17 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 399 коек: занято – 340, свободно – 59 коек. Занятость коечного фонда составляет 85 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 919 человек. За сутки таких больных стало меньше на семь человек.
Число контактных лиц на сегодня – 6416 человек.
На данный момент завершили вакцинацию от коронавируса 279 914 жителей Бурятии. Это 64% от плана – всего до 1 октября планируется привить 431 580 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне режиссёр Юрий Ботоев обратился к властям Бурятии с просьбой снять ограничения на посещение кинотеатров и разрешить ходить на киносеансы непривитым жителям.
Ежедневно в столице Бурятии мобильные группы проверяют соблюдение санэпидрежима в магазинах, организациях, городском транспорте и на улицах города. За неделю проверяющие составили на нарушителей более 60 протоколов.
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